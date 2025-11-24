Европа към Путин: Връщаш се в Г-8, ако спреш инвазията в Украйна

Европа изненада света, като предложи да покани руския президент Владимир Путин обратно в Г-8 като част от мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Това е част от контрапредложението на плана между САЩ и Русия, който също така предвижда Русия постепенно да бъде реинтегрирана в световната икономика.

Русия бе изключена от Г-8 през 2017 г. след анексирането на Крим три години по-рано. Сега тя може да бъде поканена обратно от европейските лидери, които се споразумяха за това по време на преговорите в Женева, Швейцария. Поканата представлява само една от няколкото шокиращи отстъпки в драматично ново мирно предложение за прекратяване на войната в Украйна, наподобяващо изтеклото споразумение между САЩ и Русия.

Припомняме, че по-рано САЩ предложи мирен план за прекратяване на войната в Украйна, създаден според съобщенията с участието на Русия. Съгласно този план Киев ще трябва да се откаже от част от територията си, да ограничи размера на армията си и да се съгласи никога да не се присъединява към НАТО. В замяна Украйна ще получи някои гаранции за сигурност, а Русия постепенно ще бъде приветствана обратно в световната общност, включително евентуално завръщане в групата на страните от Г-8.

"Най-добрата среща досега"

Сделката беше критикувана, че е твърде благоприятна за Русия и че не включва правилно Украйна или европейски страни в дискусиите. Въпреки това, тази сделка не е окончателна или официално договорена. Сега, според новия европейски план, представен днес в Женева, Русия ще бъде „постепенно реинтегрирана в световната икономика“, съобщи „Телеграф“. „Мисля, че това е много, много смислена, бих казал, вероятно най-добрата среща и ден, които сме имали досега в целия този процес, като се започне от момента, в който за първи път встъпихме в длъжност през януари“, каза пред репортери държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Според съобщенията, европейските лидери на мирните преговори в Женева са се споразумели, че украинската армия трябва да бъде ограничена до 800 000 войници. Това споразумение е в противоречие с плана на Тръмп да я намали до само 600 000. Дори с новото ограничение, силите на Киев все още ще се нареждат сред най-големите в света и това е огромен скок от 85 000, които Русия искаше през 2022 г.

