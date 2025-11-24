Спорт:

24 ноември 2025, 08:14 часа 319 прочитания 0 коментара
Грип още няма, но ни атакуват множество други вируси

Опашки от пациенти се извиха пред лекарските кабинети. "Грип все още няма. Случаите на грип започват да нарастват около празниците през декември и средата на януари и началото на февруари, когато се отбелязва пик на грипната вълна", коментира д-р Костадин Сотиров в ефира на Нова телевизия. Медикът обясни, че в момента ни атакуват разнообразни вируси, включително и стомашни.

Съвети за правилно лечение

"Респираторните продължават дълго време - до две седмици. Тези със стомашни симптоми са краткотрайни - в рамките на ден - два и се лекуват само с диета, без да се приемат някакви лекарства", каза той.

И обясни, че няма как да се сбърка грип с останалите респираторни вируси, тъй като грипът ни сваля внезапно, той има остро начало, докато останалите заболявания се развиват бавно.

Лекарят беше категоричен, че стомашния вирус не бива да се лекува с лекарства, още по-малко с антибиотици. "Тук тежката фаза е ден - два. Добре е да да се спазва диета през този период, а след това да има постепенно захранване в рамките на седмица", обясни той.

Той апелира към младите и здравите хора. "Когато усетите заболяване, сложете маска, за да не заразявате останалите, а най-добре си останете вкъщи. Трябва да сме отговорни и да пазим уязвимите в обществото, каквито на децата, възрастните и хората с хронични заболявания", посочи д-р Сотиров.

Виолета Иванова
