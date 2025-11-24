"Решиха да ни убият със студ": Чернигов остана почти без мощности за ток (ВИДЕО)

В Черниговска област руски дронове унищожиха един от последните останали енергоблокове в района. Британското издание The ​​Guardian информира, че ударът е поразил съоръжение, което "Черниговбленерго" е подсилило с бетонни и пясъчни бариери, но без да е бил укрепен покривът. Точно този фатален пропуск е бил използван от руснаците: дронове "Шахед" са били използвани за удари в продължение на 3 дни, докато постигнат успех.

Руски разузнавателен дрон е заснел момента на експлозията на трансформатор в енергоблока и видеото бързо се разпространи в Телеграм. Украинците са се опитали да свалят следващите вълни дронове с картечници и леки огнестрелни оръжия, но не са успели. А при атаките са загинали двама души, които са работели в съоръжението.

The Guardian отбелязва, че Украйна навлиза в най-тежката си зима от 2022 г. насам. Спиранията на тока са станали рутина в Киев и фронтовите райони. Чернигов е сред най-засегнатите - местните жители съобщават, че прекарват до 14 часа на ден без електричество, борят се с прекъсвания на водоснабдяването и живеят в сгради, където асансьорите и помпите просто не работят. Хората прибягват до това да горят каквото могат, за да се отопляват нощем. Но и коментират пред британската медия - Русия е терористична държава, която не може да ни победи на фронта и затова нанася такива удари.

"Тук няма военни цели - това е умишлен руски опит за геноцид", категоричен е Серхий Переверц, зам.-директор на "Черниговбленерго".

Суми и Харков са изправени пред подобни условия — постоянен натиск от руски атаки с дронове и ракети, обстрели и с руска артилерия, където тя достига.

