Д-р Илия Крачунов, пулмолог в „Сърце и Мозък“ Плевен: Само за три часа открихме шест нови случая на ХОББ и астма

Лекарите призовават: спасете белите си дробове – вдишвайте живота!

За втора година пулмолозите от отделението по „Пневмология и фтизиатрия“ на ,Сърце и Мозък‘ Плевен организираха кампания за безплатен скрининг за хронична обструктивна белодробна болест с функционално изследване на белите дробове – спирометрия, по повод Световния ден на ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест), който тази година отбелязахме на 19 ноември. За кампанията и резултатите от нея разговаряме с д-р Илия Крачунов, началник на отделението по пневмология и фтизиатрия.

- Какво е спирометрия и защо е важна за пулмолога и пациента?

- Спирометрията за пулмолога е като ЕКГ за кардиолога. Дава ни важна информация относно количеството въздух в белите дробове и степента на стеснение на бронхите. Това изследване е ключово за поставяне на диагнозата, проследяване на прогреса и ефекта от лечението за пациентите с ХОББ и бронхиална астма. ХОББ е третата водеща причина за смърт в света, но върху нея тегне стигмата на „болест на пушачите“. Истината е, че има и редица други фактори, които водят до ХОББ, като професионалните вредности и липсата на лични предпазни средства на работното място, изгарянето на твърди горива за готвене и отопление, мръсният въздух, който сме принудени да дишаме. Често пациентите с години имат оплаквания, но не търсят лекарска помощ, поради чувство на страх и вина. Рядко срещат подкрепата на семейството си и често са обвинявани заради тютюневата си зависимост. А тази зависимост е тежка. 71% от пациентите, които анкетирахме в рамките на кампанията, пушат.

- Какви хора направиха изследването?

- Срещнахме изключително голям интерес и голямо разнообразие от пациенти – мъже и жени, пушачи и непушачи, някои придружени от близките си. Само за 3 часа открихме 6 нови случая на ХОББ и астма. Интересен е случаят на 55-годишна жена – пушачка от 40 години, по 20 цигари дневно. В последните 5 години усеща задъхване, но го приема за „нормално за възрастта и изпушените от нея цигари“. Тя за първи път направи спирометрия и открихме ХОББ със стойности на дишането 52% от предвиденото за нея.

48-годишен мъж каза, че имал „някаква астма“, продължава да пуши и не използва инхалатори. Не се проследява при белодробен лекар и не е здравноосигурен. Той дойде със стойности на дишането 56% и след впръскването на инхалатор достигна до 65%. Показателите на дишането му говорят най-вероятно за наличие на ХОББ и астма едновременно. Той има спешна нужда от лечение, преди да загуби белите си дробове безвъзвратно. От днес има диагноза и план за бъдещо действие.

Друг мъж пък е спрял да пуши преди 30 г. и днес е със стойности на спирометрията 115%, но бронхите му са по-тесни от тези на връстниците му. Той получи диагноза ранна ХОББ и остава за наблюдение от пулмолог веднъж годишно.

- Какво показват обобщените данни?

- Изследвани бяха 75 души, от които малко над 1/3 мъже. 71% бяха пушачи или бивши пушачи. В изследваната група пушачите бяха значително по-млади от непушачите – 51 г. срещу 69,5 г.

Средна възраст на пропушване е 17 г. (15 г.-20 г.) Количеството изпушвани цигари на ден е средно 15. От активно пушещите 55% заявяват, че желаят да спрат тютюнопушенето. Пушачите значително по-често се оплакват от кашлица – 49% спрямо 14% при непушачи, храчки – 43% спрямо 18% при непушачи, задух и свирене в гърдите. Най-заинтересовани за белодробното си здраве бяха жените пушачки. С помощта на спирометрията открихме болест при 11% от пушачите, което е съпоставимо с литературни данни – 15-20% (www.COPD.net). Още преди заболяване обаче, половината от пушачите имат кашлица и храчки – значимо повече спрямо непушачите.

- Колко важна е профилактиката?

- Профилактичните изследвания биха открили голяма част от нелекуваните пациенти с ХОББ. Както сочат резултатите от нашето малко проучване, неразкритите пациенти с ХОББ не винаги са в началния стадий на болестта. Колкото по-рано се открият пациентите, толкова по-голяма част от белите дробове ще се съхрани. Необратимите процеси като фиброзиране и преустройство на структурата на дихателните пътища могат да бъдат забавени с инхалаторно лечение и отказ от тютюнопушене. Целевата група за профилактика са хора на възраст над 40 г, пушачи от над 10 години, работещите във вредна запрашена среда, отопляващите се на твърдо гориво. Всички пациенти с оплаквания като кашлица, продължаваща повече от месец, със или без храчки, задух при усилия и свирене в гърдите е редно да се консултират с пулмолог. Спасете белите си дробове – вдишвайте живота!