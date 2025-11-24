"Създава се хаос и се бута в пропастта": Синдикат на КНСБ обяви, че здравеопазването се национализира

„Чакаме изчисленията какво се случва по парите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и дали има неусвоени средства. Когато разберем какво се случва, тогава ще направим преразпределение с това, което има като резерв“. Това заяви председателят на Федерацията на синдикатите в здравеопазването-КНСБ д-р Иван Кокалов пред БНТ. Още: Без яснота за заплатите: Бюджетът на НЗОК мина през комисии

Кокалов обясни, че е гласувал против бюджета на НЗОК за 2026 г. Той е учуден как със закон могат да се определят начални заплати за млади или стари лекари.

Кой мъдрец измисли заплатите да се определят със закон?

„Аз мисля, че по-неудачно решение със закон да се определят начални заплати. Това е нарушение на закони на Европейската комисия. Ние вървим към национализация, защото да се определят със заплати със закон, по-добре да се национализира здравеопазването. Кой мъдрец го измисли това?“, недоумява Кокалов.

Той уточни, че в много от болниците има колективни трудови договори и няма как да бъдат нарушавани. Там, където няма колективни трудови договори, тогава работодателят може да си прави каквото си иска. Големия проблем е, че ще настъпи тотален хаос в здравеопазването, предупреди д-р Иван Кокалов.

„Създава се хаос и не знам дали някой съзнава в каква пропаст се бута здравеопазването“, посочи още той.

Д-р Иван Кокалов добави още, че в бюджета за здраве нищо не се променя.

