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По декларация: Петер Мадяр е 7 пъти по-богат от Виктор Орбан

10 юни 2026, 7:21 часа 636 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
По декларация: Петер Мадяр е 7 пъти по-богат от Виктор Орбан

Новият унгарски премиер Петер Мадяр е над 7 пъти по-богат от предшественика си Виктор Орбан. Това посочва беларуската опозиционна медия NEXTA. Според имуществена декларация от 2025 година, бившият премиер на Унгария Виктор Орбан има около 25 600 евро в банковите си сметки.

Освен това - той притежава и къща в Будапеща, както и имот в родния си град Фелчут.

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Петер Мадяр е декларирал 197 000 евро в ценни книжа и 14 000 евро в брой. Той притежава и къща в Будапеща, апартамент, парцел близо до езерото Балатон, Volvo XC60, пиано Yamaha и две картини.

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Припомняме, че само преди ден унгарският парламент одобри значително намаляване на заплатите на министър-председателя, министрите, парламентарните лидери и депутатите. Месечната брутна заплата на премиера Петер Мадяр ще падне от 7.8 млн. форинта (21 667 евро) на 3.8 млн. форинта (10 556 евро), което е намаление с над 50%. Действията бяха предприети след предизборно обещание на Мадяр да се случи точно това. Основните заплати ще продължат да бъдат почти двойно по-високи от средната национална заплата, но по-малко от около три пъти по-високите по времето на Орбан - НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Премиерът на Унгария остава с наполовина по-малка заплата

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Унгария Виктор Орбан Петер Мадяр
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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