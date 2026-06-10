По декларация: Петер Мадяр е 7 пъти по-богат от Виктор Орбан

Новият унгарски премиер Петер Мадяр е над 7 пъти по-богат от предшественика си Виктор Орбан. Това посочва беларуската опозиционна медия NEXTA. Според имуществена декларация от 2025 година, бившият премиер на Унгария Виктор Орбан има около 25 600 евро в банковите си сметки.

Освен това - той притежава и къща в Будапеща, както и имот в родния си град Фелчут.

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Петер Мадяр е декларирал 197 000 евро в ценни книжа и 14 000 евро в брой. Той притежава и къща в Будапеща, апартамент, парцел близо до езерото Балатон, Volvo XC60, пиано Yamaha и две картини.

Péter Magyar is 10 times wealthier than Orbán



According to his 2025 asset declaration, former Prime Minister Viktor Orbán has around €25,600 in his bank accounts.



He also owns a house in Budapest and property in his hometown of Felcsút.



Péter Magyar declared €197,000 in… pic.twitter.com/sl7VjbtmML — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2026

Припомняме, че само преди ден унгарският парламент одобри значително намаляване на заплатите на министър-председателя, министрите, парламентарните лидери и депутатите. Месечната брутна заплата на премиера Петер Мадяр ще падне от 7.8 млн. форинта (21 667 евро) на 3.8 млн. форинта (10 556 евро), което е намаление с над 50%. Действията бяха предприети след предизборно обещание на Мадяр да се случи точно това. Основните заплати ще продължат да бъдат почти двойно по-високи от средната национална заплата, но по-малко от около три пъти по-високите по времето на Орбан - НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Премиерът на Унгария остава с наполовина по-малка заплата