По искане на Орбан: Закриват радио “Свободна Европа“ в Унгария

По настояване на премиера Виктор Орбан унгарската станция на Радио "Свободна Европа" прекрати дейността си "от полунощ". Нареждането е на Агенцията на САЩ за глобални медии, предаде "Франс прес", цитирана от БНР. Американската администрация обяви на 7 ноември, че ще закрие станцията в Унгария по изричното искане на премиера Виктор Орбан по време на посещението му при президента на САЩ Доналд Тръмп. Припомняме, че унгарската редакция на радиото бе закрита след разпадането на Съветския съюз. Медията обаче възобнови дейността си през 2020 година, когато Конгресът на САЩ одобри нейното финансиране в заради опасенията за свободата на медиите в Унгария.

Още: След удара от Тръмп: Радио "Свободна Европа" все още очаква финансиране от Конгреса

Вече само онлайн

От редакцията на радио "Свободна Европа" са категорични, че нейните журналисти са се опитвали да предоставят независима и обективна информация на унгарския народ. Също така подчертаха, че съдържанието на медията "ще остане достъпно онлайн".

Снимка Thinkstock

Според организацията "Репортери без граници" Унгария заема 68-мо място в световната класация за свобода на пресата, припомня обществената телевизия на Чехия.

Още: Пълен назад: Тръмп върна парите за Радио Свободна Европа

Това е третото най-лошо класиране сред страните от ЕС след Гърция и Кипър. Според организацията независимите медии в Унгария са "подложени на политически, икономически и регулаторен натиск".

"Премиерът Виктор Орбан е изградил истинска медийна империя, която се подчинява на неговите заповеди", заявяват още от "Репортери без граници".

Още: Опитът на Тръмп за осакатяване на Радио "Свободна Европа" отиде в съда