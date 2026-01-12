Спорт:

Причината Бруклин Бекъм да прекъсне контакт с родителите си

12 януари 2026, 12:33 часа 0 коментара
Решението на Бруклин Бекъм да изпрати официално юридическо писмо до родителите си с искане да прекратят контактите с него е било продиктувано от желанието му да защити психичното си здраве. 26-годишният Бруклин е споделил пред свои приятели, че публикации на Дейвид и Виктория, в които той е бил отбелязван или споменаван онлайн, са му повлияли негативно. По думите на близки до него, той е искал всички опити за помирение да се случват "на четири очи", а не под светлините на прожекторите и публичното внимание в социалните мрежи, съобщи Mirror.

Юридическо писмо, изпратено през миналото лято, е призовало Дейвид и Виктория да осъществяват комуникация с него единствено чрез неговите адвокати и да прекратят всякакъв директен контакт. Източник, запознат с конфликта, твърди, че до тази крайна мярка се е стигнало едва след като молбите на Бруклин "да спрат" са били пренебрегнати. "Това започна да води до проблеми с психичното му здраве… ставаше дума за самозащита", казва източникът.

По думите на близки до Бруклин, ситуацията се е влошила допълнително дори след изпращането на писмото, след като Виктория е харесала една от неговите снимки, а баща му Дейвид е публикувал черно-бяла снимка на Бруклин като дете по Коледа. Впоследствие Бруклин е блокирал родителите си в социалните мрежи. Един от основните проблеми, според него, е убеждението, че родителите му продължават да го възприемат като дете, а не като самостоятелен възрастен човек. Приятел на Бруклин споделя: "Дори коледната публикация на баща му беше със снимка на Бруклин като дете".

Твърди се също, че Бруклин е дълбоко наранен от твърденията, че съпругата му Никол Пелц всъщност дърпа конците и стои зад отчуждението в семейството. "Този наратив е изключително сексистки и той не приема съпругата му да бъде очерняна по този начин. Това е история стара колкото света — да се обвинява жената за действията на мъжа. Това е дълбоко обидно", казва източник.

Реакцията на Дейвид и Виктория

Дейвид и Виктория са били съкрушени, когато са получили юридическото искане да прекратят всякакъв директен контакт със сина си. Те са "отчаяно натъжени" от ситуацията, а техни приятели твърдят, че всяка публикация или опит за връзка е бил воден единствено от желание за помирение. "Те правят само това, което би направил всеки родител в подобна ситуация… те обичат Бруклин дълбоко и винаги ще бъдат до него", казва източник.

По думите на близки, 50-годишният Дейвид и 51-годишната Виктория са се опитвали да се свържат с двойката единствено с цел да изгладят отношенията. Агресивният юридически подход ги е изненадал напълно. Бащата на Никола преди това е наел адвоката Марти Сингър, чиито хонорари достигат 800 паунда на час и който е представлявал принц Андрю и Бил Козби, за да съди сватбените организатори на големия ден на Никол и Бруклин през 2022 г. Делото в крайна сметка е било уредено извънсъдебно.

Конфликтът ескалира, след като Бруклин и Никол не присъстваха на празненствата по случай 50-ия рожден ден на Дейвид в Лондон. „Мирър“ разкри миналата седмица, че Бруклин все още поддържа връзка и с двете страни от семейството си — бабите и дядовците. Източник коментира: „Докато отношенията му с родителите му са приключили… Бруклин все още е много привързан към своите баби и дядовци. Към тях има много любов и това никога не се е променяло“.

Особено болезнен момент е настъпил, когато семейство Бекъм не са били поканени да присъстват на подновяването на брачните обети на Бруклин и Никол, три години след сватбата им.

Източник: БГНЕС

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Виктория Бекъм Дейвид Бекъм Бруклин Бекъм
