По тайни кабинети като истински шумкар: Смелостта на Путин лъсна в журналистическо разследване (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин използва поне три идентично направени офиса, за да крие къде точно се намира при събития, за които иска да има публичност. Това твърди руският журналистически проект "Система" - този проект е дело на Радио "Свободна Европа". И това криене започва далеч преди Путин да нареди пълномащабната инвазия в Украйна.

На база анализ на голям брой видеоклипове, журналистите заключват следното: Путин използва три идентични офиса - в Ново-Огарьово, Сочи и Валдай. Интериорите съвпадат до най-малките детайли, като се различават само по дребни неща като формата на дръжките на вратите, облицовката на стените и разположението на предметите. А Кремъл умишлено фалшифицира истинските места на официалните събития.

Например, срещата след пожара в мола "Зимная Вишня" през 2018 г. беше обявена за проведена в Ново-Огарьово, въпреки че всъщност се е случила във Валдай.

Още: The Economist: Путин не знае как да победи Украйна. Вербален огън за шансовете на Киев (ВИДЕО)

Валдай вече е основната резиденция на Путин – от началото на 2025 г. той рядко се е появявал другаде. Районът е защитен от 14 системи за противовъздушна отбрана, включително 13 ПВО ракетни установки "Панцир".

"Система" разкрива и, че патриарх Кирил е помогнал на Путин в една от "пиеските" му - на 20 ноември, 2020 година т.е. когато е роден руският патриарх, известен контрабандист на тютюн. В този ден Кремъл съобщи за три събития, включващи Путин: среща с патриарха, срещата на върха на АТИС и среща относно ситуацията в Нагорни Карабах. Първата среща обаче е запис, но се представя като нещо, станало скоро – часовникът на Путин във видеото на срещата е с повече от два часа по-бърз от заявеното време на заснемане. Другите две срещи са на 20-ти ноември. За да създаде впечатлението, че всичко се случва в един и същи ден, Путин носи същата вратовръзка, каквато на срещата с патриарха.

Историята с патриарха е само един епизод от по-голямата измама, свързана с кабинетите на Путин, коментира "Система" и обещава още разкрития.

Още: Лавров пак изчезна - нямаше го на важно събитие, докато Путин е там (ВИДЕО)