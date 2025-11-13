The Economist: Путин не знае как да победи Украйна. Вербален огън за шансовете на Киев (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин вероятно няма ясен план как точно да спечели подпалената от него пълномащабна война в Украйна. Това пише в свой коментар Едуард Кар, зам.-главен редактор на The Economist. Според Кар, и досега Путин не е постигнал нито една стратегическа победа в Украйна, единствено тактически успехи на много висока цена в хора и техника. Тепърва руският диктатор ще се изправя след все по-тежките последици от своето решение, смята Кар.

Ако пълномащабната война в Украйна продължи до 10 юни 2026 г., тя ще продължи по-дълго от Първата световна война. А тактиката за постигане на успех, налагана отдавна от руското военно командване, е базирана на атаки с малки щурмови групи тип "месомелачка". Само няколко войници успяват да пробият, докато останалите биват убити.

Кар подчерта, че до средата на октомври, 2025 година, военните жертви на Русия са се увеличили с почти 60%, до 984 000 - 1 438 000 души (убити и ранени). Той добави, че броят на загиналите в момента е между 190 000 и 480 000. Журналистът пресмята, че за всеки паднал украинец са загинали приблизително 5 руски войници. Освен това той отбеляза, че окупаторите не са успели да превземат нито един голям град в Украйна през лятото на 2025 година - сега се мъчат с Покровск, който е най-големият дотук град в пълномащабната война, с население 70 000 души преди старта на войната - Още: Покровск и Мирноград няма да паднат бързо: Констатация на бивш говорител на руското военно министерство (ВИДЕО)

Едуард Кар признава, че руснаците бавно постигат напредък на фронта. Той обаче счита, че ще са необходими приблизително още пет години, за да окупират напълно четирите региона, които Путин иска да завземе изцяло - Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Ако това продължава, според Кар общите загуби на Русия в близко бъдеще могат да достигнат почти 4 милиона души (убити и ранени), ако руснаците продължат да умират на фронта със сегашните темпове. Липсата на напредък обяснява според Кар защо Путин е насочил периодични масирани въздушни атаки и към украинските градове и инфраструктура. Така Путин се надява да направи части от Украйна необитаеми и да подкопае духа на украинците.

Кар прогнозира, че Путин ще продължи войната срещу Украйна през 2026 година. Той отбеляза, че лидерът на Кремъл вероятно вярва, че времето е на негова страна. Опитът от Виетнам, Афганистан и Ирак обаче показва, че това е поведение, типично за отчаянието - надежда, че все нещо ще се промени в бездънната яма. Журналистът смята, че Путин се надява неговите генерали да намерят нов начин за водене на война, ако Украйна не изчерпи ресурсите си, ако настоящото украинско правителство не се срине или ако Тръмп или Европа да загубят търпение да помагат - все условия, за които Путин работи да станат реалност, но почти 4 години това не се случва. Кар е уверен, че ако нищо от това не се случи и в бъдеще, Путин ще се изправи пред ужасна разплата. Зам.-главният редактор на The Economist е категоричен - след като руснаците осъзнаят, че войната на лидера им срещу Украйна е била напразна, Путин ще трябва да приеме поражението пред света и за да се спаси, ще опита да наложи терор у дома или дори да ескалира напрежението с нова война.

Междувременно, външните министри на Г-7 се обединиха около позицията, че настоящата фронтова линия трябва да е отправна точка за преговори за мир между Украйна и Русия. Това гласи официалното изявление след срещата им в Онтарио. Обсъждано е било координирано използване на замразените руски активи в помощ на Украйна.

"Осъждаме предоставянето на военна помощ на Русия от Северна Корея и Иран, както и доставката на оръжия и компоненти с двойна употреба от Китай, което е решаващ фактор във войната", се казва още в изявлението.

Украйна ще издържи, Украйна няма да издържи

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви в ново интервю, че Украйна се готви и планира още 3 години война. "Такива колониални войни обикновено траят десетилетие. Не мисля, че Путин може да издържи още 3 години. Ще помогнем на Украйна, за да се съпротивлява още 3 години – със средства от замразените руски активи. Украйна вече произвежда почти 50% от дроновете и ракетите, които ползва", каза Сикорски - Още: Лидерът на "Алтернатива за Германия" защити Путин: Истинската заплаха е Полша

Трябва да унищожим Харков, Одеса, Николаев, Суми да бъдат изтрити от лицето на Земята – това е посланието на пропагандното оръдие номер едно на Кремъл Владимир Соловьов. Специално за Киев той счита, че трябва да бъдат бомбардирани мостовете в украинската столица, които са над река Днепър, да има такива бомбардировки, че Киев да бъде наводнен. От думите на Соловьов излезе, че Русия вече предупреждавала, но "те не разбират" - затова, да го направим. Не за пръв път той говори така - всъщност постоянно:

