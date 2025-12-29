Фермерските блокади продължават, гръцкият туризъм на колене

Протестите на гръцките фермери и блокадите по границите продължават.

На българската граница през преходите "Илинден – Ексохи" и "Капитан Петко войвода - Орменион" трафикът на товарни автомобили е временно преустановен в двете посоки. Това съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция".

Заради силния вятър пък фериботната платформа, обслужваща Оряхово – Бекет на румънската граница, от 6:30 часа вчера временно преустанови работа. Трафикът на граничните преходи межу двете страни е нормален.

Фермерите отказват преговори

Вчера гръцките земеделци отвориха временно магистралата и блокираха касите за пътни такси. По магистралата Атина - Солун на няколко места имаше задръстване и километрични опашки.

Шофьорите бяха принудени да карат много бавно - с около 30 километра в час поради натоварения трафик.

Фермерите не оттеглиха тракторите от магистралата и на много места движението беше в една лента. От съображение за сигурност полицията отвори обходни маршрути.

Същевременно, по установен вече сценарий, фермерите блокираха касите за пътни такси по магистралата и леките автомобили преминаваха без да плащат, предаде БНР.

Източник: БГНЕС

Протестиращите фермери отказаха за пореден път да започнат преговори с правителството, защото нямат доверие на обещания. Това заявиха техни представители след поредната среща на пътен възел Лариса.

Огромни загуби за туристическия бранш

Фермерите от Серес, блокирали българския граничен пункт "Кулата - Промахон" заявиха, че ще започнат да пропускат товарни камиони едва на 31 декември, но няма да спират леки коли и автобуси.

Туристическият бранш в Гърция е сериозно засегнат. Хотелиерите съобщават за огромни загуби за коледните празници, а според търговците цените на стоките ще се покачат заради транспортно оскъпяване.

В Гърция от 1 януари се увеличават пътните такси. По магистралата "Атики Одос" с по-високи такси ще пътуват 6 категории превозни средства. За мотори цената става 1,25 евро, а за леките коли - 2,55 евро. Същата е цената и за кемпери и микробуси.