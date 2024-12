По закон: Терорист си, ако си виновен за фейк за руската армия

Хора, които са извършили престъпления "на основата на политическа, идеологическа, расова, национална или религиозна омраза или на основата на омраза срещу всяка социална група", ще може да влизат в руския списък с "терористи и екстремисти". Това прие долната камара на руския парламент (Думата) на трето и окончателно четене.

По същество това означава, че признати за виновни в създаване и разпространение на "фалшиви новини" за руската армия също може да бъдат официално заклеймени като терористи и екстремисти в Русия, уточнява руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Каналът вече е с етикет "чуждестранен агент" в Путинова Русия.

Още: "Не исках да учат детето ми да натиска спусъка": Глоба за рускиня, казала "не" на руската армия за сина ѝ

Обобщението - материали, дори медийни статии, които руският съд каже, че са "фалшификати за руската армия", те вкарват в руския държавен списък с терористи - това вече може да стане. Същото може да стане, ако в Русия отправяш призиви за действия, насочени срещу сигурността на държавата, хулиганство и оскверняване на тела на загиналите и гробовете им, това се счита за престъпление от омраза.

Пример в това отношение е послание към покойната майка на руския диктатор Владимир Путин, оставено на гроба ѝ - самият Путин е издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца: Рускиня остави бележка на гроба на родителите на Путин: Вземете си го

