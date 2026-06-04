Историческа визита: Макрон в Черна гора (ВИДЕО)

"Днес е велик ден за Черна гора и за френско-черногорското приятелство", заяви президентът на страната Яков Милатович след като френския президент Еманюел Макрон пристигна в Цетине по-рано днес, прердаде черногорският вестник "Победа". Това е първото официално посещение на президента на Франция в Черна гора. "За Черна гора Франция има специално място", категоричен е Милатович, подчертавайки, че отношенията между Черна гора и Франция имат дълбочина, която не се измерва само с дипломатическия календар.

"Дипломатическите отношения между нашите страни бяха установени веднага след признаването на Черна гора на Берлинския конгрес. Франция беше сред първите, които признаха независимостта на Черна гора", припомни той.

Макрон е щаслив от визитата си

Френският президент Еманюел Макрон е много щастлив от посещението си в Черна гора.

"Това посещение се осъществява в символичен момент за вашата страна - заяви Макрон. Той напомни още, че след Берлинския конгрес Франция е първата, която признава страната.

"Направихме същото преди 20 години. Искаме да развием амбициозно партньорство", откровен беше Макрон.

Той призна, че Франция не е била достатъчно присъстваща в Черна гора.

"Постигнахме голям напредък през последните години, след като подписахме споразумения, които задълбочиха сътрудничеството ни. Днес ще подпишем още няколко споразумения. Стремежът е тези споразумения да се превърнат в конкретни резултати. Двустранните ни отношения ще ни помогнат да постигнем напредък, когато става въпрос за влиянието на чуждестранните сили и киберсигурността. Трябва да защитим сигурността си", категоричен е той.

Той обеща, че Франция ще бъде до Черна гора и ще продължи да я подкрепя в последните етапи на присъединяването към ЕС. ОЩЕ: София има план: България одобри позиция за срещата на върха за Западните Балкани