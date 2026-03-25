Под обсада: САЩ изнудват Украйна с обещания за рай в Донбас (ОБЗОР - ВИДЕО)

Напуснете Донбас и ние ще ви построим рай – точно както се договорихме с Путин в Аляска. Такова послание са отправили САЩ зад кулисите към Украйна. Това пише в материал на "Украинская правда". Именно там се посочва, че за пореден път Вашингтон е заплашил да се оттегли като медиатор в мирния процес между Украйна и Русия – процес, който се точи вече дълго време и не води до нищо, защото Кремъл така и не иска справедлив мир, а пълно подчинение на Украйна на волята му – ОЩЕ: Офисът на Зеленски: САЩ ни оказват натиск за Донецк и може да се оттеглят от преговорите

Какъвто и натиск да ни се оказва да се оттеглим от дадена територия, това няма смисъл без предварително предоставени гаранции, подписани споразумения и участието на международни партньори в тези процеси. Иначе става ситуация, в която някой дава примерно 100 000 долара на измамници, а те искат още, коментира в канала си в Телеграм украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов с позивна "Осман", част от батальона "Айдар".

Западната помощ за Украйна вече години наред е обект на коментари и дори на Запад много експерти казват, че тя продължава да е далеч от достатъчна, за да може руският диктатор Владимир Путин да бъде спрян в имперските си амбиции. Пореден пример в това отношение даде еврокомисарят по въпросите на разширението Марта Кос, за която беше разкрито, че е била доносник на югославската и сръбска тайна полиция УДБА. Кос заяви, че няма начин Украйна да влезе в ЕС още от 2027 година, но и че разбира защо украинският президент Володимир Зеленски говори конкретно за този срок – защото търси гаранции за сигурност за Украйна. Засега гаранции, които моментално да спрат Путин, няма – ОЩЕ: Скопие има на своя страна еврокомисар срещу България? Нов скандал с Марта Кос - агент на сръбската тайна полиция УДБА

⚡️ It is impossible for Ukraine to become an EU member on January 1, 2027 — EU Enlargement Commissioner Marta Kos. pic.twitter.com/STDWSzIKyA — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2026

За сметка на гаранции, натиск има отвсякъде. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков "даде съвет" на Киев да "легитимизира" управлението на Украйна – за пореден път опорка, че Зеленски и украинското правителство не са легитимни, защото им е изтекъл мандатът. Мандатите са замразени, понеже Украйна е във военно положение именно заради подпалената от Путинова Русия война:

Kremlin spokesman Dmitry Peskov said the issue of elections in Ukraine remained relevant and that Kyiv must address the “legitimization” of its authority.



New day, recycled demands. Russia doesn't want peace. #Russia pic.twitter.com/BwyouAzEJH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 24, 2026

Лидерът на "Алтернатива на Германия" Алис Вайдел също усилено помага на Кремъл – пращали се милиарди да поддържат един от най-корумпираните режими в света, този на Украйна, дори когато той заплашвал, изнудвал и атакувал критична инфраструктура в рамките на ЕС. Вайдел визира "Северен поток". Именно тя преди години беше в центъра на скандал с финансирането на партията и косвените данни, че стабилен поток руски пари отиват там, си остават – ОЩЕ: Въпроси около финансирането на крайнодясната Алтернатива за Германия

😳 Alice Weidel: “They are sending countless billions to one of the most corrupt regimes on Earth: Ukraine — to prolong a war that is not ours.



They stand with Kyiv even when that regime blackmails, threatens, and physically attacks critical infrastructure inside EU member… pic.twitter.com/PtzyN9wzVS — NEXTA (@nexta_tv) March 25, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Много интересна новина излезе от ФСБ – на руски войници са изпращани стелки за обувки, в които е слаган по 1,5 грама тротил. ФСБ са хванали 502 кашона с такива стелки, обаче признават, че това е само част от схемата с доставки – т.е. не е ясно колко такива стелки са вече доставени и съответно последствията за решилите да ги носят руски военни:

A covert network distributed explosive insoles containing 1.5 grams of TNT to Russian troops. A batch of 502 units was seized after part of the scheme was uncovered, though it was reported to be only a fraction of the total volume. Earlier deliveries had already reached targets,… pic.twitter.com/pmg0beg6u2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 24, 2026

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна продължава да се повишава на дневна база съгласно официалните данни на украинския генщаб. На 24 март са станали 191 бойни сблъсъка спрямо 168 на 24 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 218 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 37 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4049 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 300 нагоре. Руската армия е използвала 9879 FPV дрона, което с около 850 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е сцената на най-интензивните бойни действия за деня – 47 отбити руски пехотни атаки там. Покровск за трети пореден ден е посочен като място на активни бойни действия. Още 39 руски пехотни атаки са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка - има геолокализирани видеокадри, показващи как 425 щурмови полк на украинската армия връща под украински контрол село Минковка, североизточно от Константиновка, което е важна точка за огневия контрол върху пътя Бахмут - Славянск. 22 са били руските пехотни атаки при Гуляйполе, Запорожка област, докато в Олександриевското направление е имало 8 руски пехотни атаки – то се намира северно от Гуляйполе и южно от Покровск. 9 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а руското военно министерство твърди без да представя геолокализирани видеокадри, че в Купянското направление руската армия превзела село Пищане, югоизточно от Купянск. А в Ореховското направление, спецчастите на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) има позиции в източната част на Приморско - видеокадри показват как украинците разчистват и пленяват руски войници:

Assault units of the 425th Assault "Skelya" Regiment cleared from Ru soldiers Minkivka, Donetsk region, Ukraine

0:16 48.701927, 37.853387@GeoConfirmed pic.twitter.com/7UpG44PuIT — Auditor (@auditor_ya) March 24, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание специално точно на Лиманското направление и спомагателното от север на Купянск направление към Борово. В двете направления участват главните сили на 20-та и 25-та общовойскови руски армии. Машовец смята, че ситуацията в Лиманското направление е трудна за украинската армия, но не и безнадеждна. За над половин година руската армия успя да пробие през река Оскол при Крухляковка, да елиминира украинският плацдарм през Серебрянското горско стопанство и река Черни жребец, с което да стигне до подстъпите на Лиман от североизток, през линията Середно – Дробишево, както и да започне боеве за Ямпол, с което да е в югоизточните подстъпи на Лиман. Засега обаче нито Дробишево, нито Ямпол са под пълен руски контрол, казва Машовец. Той очаква съвсем скоро руснаците да натиснат колкото могат, за да превземат Лиман. Само че първо трябва да бъде елиминирана украинската логистика, а тя е стабилна, защото украинската армия държи Славянската ТЕЦ, Николаевка и Райгород. Затова и Трета общовойскова армия се мъчи да пробие през линията Закитно – Крива Лука – Платоновка – Каленики. Руското военно командване не може много да се бави с превземането на Лиман, а без него няма подсигуряване от североизток на фланга за голямата руска бъдеща офанзива към Славянск и Краматорск. Според Машовец, руското военно командване иска да има настъпление към Славянск и Краматорск през лятото на 2026 година – без Лиман обаче и без дори пълна подготовка на позиции в намиращото се на юг Славянско направление, западно от Северск, как ще стане?

Що се отнася до останалите направления на фронта, обзорите за деня на руските военнопропагандни телеграм канали "Рибар" и "Два майора" са показателни – боеве, обаче никъде хвалби за руски по-голям успех.

ОЩЕ: Русия не смогва с гробищата, обаче се цели в НАТО – дрон се взриви в Литва (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла общо 147 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 80 от тях са били клас „Шахед“. Свалени са 121, според сводката на украинците ВВС. На общо 18 места в Украйна е имало удари от несвалени руски безпилотни системи. Украинската спешна служба съобщава за трима ранени в Днепропетровска област и щети по инфраструктура и къщи. В Полтава е уцелена къща с две стопански постройки – става въпрос за ферма за пшеница. В Харков е поразена ниска жилищна сграда (2 етажа), а в Одеса е загинал човек, като напълно разрушена е частна къща, съседни 6 сгради са с щети след руския обстрел - ОЩЕ: По-малко пари от петрол за Путин: Украйна подпали второ руско пристанище. Извънредно положение в Севастопол, Белгород е без ток и парно (ВИДЕО)

Серхий Бескрестнов с позивна "Светкавицата", съветник на украинския министър на отбраната Михайло Федоров, обърна внимание на следното – Русия увеличава времето между масираните си комбинирани въздушни удари, като се старае да открива по-големи пролуки в украинската ПВО. Отделно, умишлено цел стават цивилни и гражданска инфраструктура, за да се налага състояние на страх и терор. Междувременно, сателитни снимки показаха последиците от украинския въздушен удар срещу руския завод "Авиастар", който се намира в Уляновска област. Повреден е цех за сглобяване на самолети. Заводът произвежда военнотранспортни самолети Ил-76МД-90А и самолети за зареждане с гориво Ил-78М-90А, а също така обслужва самолети Ан-124 "Руслан" - ОЩЕ: Мир? Посред бял ден Русия порази центровете на украински градове, намиращи се далеч от фронта (ВИДЕО)

❗️A Ukrainian Navy Mi-8 helicopter crew shot down 12 Russian Shahed drones in just three hours during active air defense operations. #Ukraine pic.twitter.com/ck0LQy9Lme — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 24, 2026

A production facility for military aircraft has been damaged in Russia



The consequences of a March 16 strike have emerged — Ukrainian forces hit the Aviastar plant in Russia’s Ulyanovsk region.



Satellite images published by Ukrainian OSINT analysts show that an aircraft… pic.twitter.com/Q61xXjlDy3 — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2026