Мир? Посред бял ден Русия порази центровете на украински градове, намиращи се далеч от фронта (ВИДЕО)

Русия осъществи въздушни атаки далеч от фронтовата линия в Украйна посред бял ден. В късния следобед на 24 март дрон се вряза в жилищна сграда в западния град Лвов, нападения и експлозии има още в друг западен град – Ивано-Франковск, във Виница, Тернопол, Житомир. При ударите има поразена правителствена сграда на регионалната власт. Всичко това става след нощ, в която Русия обстреля Украйна с над 400 дрона и ракети, и дни след като Киев и Вашингтон говориха официално за мир, докато Русия отказа да присъства в тристранен формат на преговори.
Ранени в Лвов, удар по обекти на ЮНЕСКО
Към този момент има най-малко 7 ранени в Лвов, обяви ръководителят на регионалната военна администрация Максим Козицки. „В резултат на атаката на вражески дронове в Лвов избухнаха пожари в жилищна сграда“, както и на две улици.
Има потвърдени данни за щети в обекти от списъка на ЮНЕСКО. В района все още се приближават множество безпилотни летателни апарати към момента на публикуване на материала.
Russian Shahed drones struck central Lviv, with confirmed impact in the city center damaging UNESCO heritage sites. Multiple UAVs are still approaching the area. #Ukraine pic.twitter.com/8xKLCOm6oF— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 24, 2026
Нападения в Ивано-Франковск, Виница, Житомир, Тернопол
Експлозии има и във Виница. Руснаците провеждат едновременни атаки с дронове „Шахед“ срещу центровете на градовете, като Житомир и Тернопол също са под обстрел.
Explosions in Vinnytsia. Russians are carrying out simultaneous Shahed drone attacks on city centers. The city of Zhytomyr is also under attack. #Ukraine pic.twitter.com/MZ3UKxAVO7— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 24, 2026
Thick smoke is rising over the city, forming a characteristic "mushroom" cloud.
Judging by the footage, the strike was powerful 😡 pic.twitter.com/k6KswVMHoy
АЕЦ „Запорожие“ междувременно загуби основната си електропреносна линия „Днепровска“ с напрежение 750 kV и премина на работа с една резервна линия, съобщи ядреният надзор на ООН. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси инициира преговори за сключване на местно примирие, което да позволи ремонта на повредената инфраструктура.