По-малко пари от петрол за Путин: Украйна подпали второ руско пристанище. Извънредно положение в Севастопол, Белгород е без ток и парно (ВИДЕО)

Няма край – руската петролна инфраструктура не е в безопасност никъде. След като преди 48 часа украински далекобойни дронове удариха Приморск – руското пристанище на Балтийско море, откъдето основно се изнася по море руски петрол (60% от целия износ), тази нощ украинските далекобойни безпилотни машини поразиха друго руско пристанище – Уст-Луга - Още: Украински дронове набелязаха център за "Шахед"-и и руска ПВО, няколко петролни резервоара горят в Приморск (ВИДЕО)

Вече е ясно и какво точно е уцелено този път – предприятие на "Новатек", най-известната руска компания що се отнася до производство на втечнен газ. Удареният обект обаче преработва газов кондензат - страничен продукт от производството на природен газ и петрол.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко написа в канала си в Телеграм, че над Ленинградска област са свалени 33 дрона тази нощ. И признание, че се гаси пожар в пристанище Уст-Луга, като няма данни за пострадали хора. Първите данни за започваща атака дойдоха още около 21:30 часа на 24 март:

Също тази нощ, Белгород отново е станал цел на украинските дронове и ракети. В Телеграм губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщава за поразени обекти на енергийната инфраструктура и прекъсване на тока, парното и подаването на топла вода. Пълна оценка какви са щетите и какъв е мащабът им ще се прави, когато дойде светлата част на денонощието, добавя губернаторът.

Междувременно, в Приморск пожарите след украинската въздушна атака от онзи ден още горят:

Heavy fires continue at the Primorsk oil facility one day after Ukrainian drone attacks, with satellite imagery confirming 4-5 fuel tanks burning and potential spread to adjacent tanks and infrastructure. #Ukraine pic.twitter.com/fHVYBtllF8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 24, 2026

Извънредно положение в Севастопол

Междувременно, в Севастопол беше обявено регионално извънредно положение след експлозия. Михаил Развожаев, назначеният от Русия губернатор на Севастопол, подписа указ за това след експлозията в жилищен блок на улица „Павел Корчагин“ 14, която стана в малките часове на миналата нощ.

Експлозията е станала в апартамента на семейство Родикови, голямо семейство, състоящо се от Олга Родикова, 50-годишна хормайсторка в църквата на Севастополския университет, 52-годишният ѝ съпруг Сергей Родиков, служител на местна мебелна компания, и шестте им деца. Олга и 20-годишният ѝ син Василий са загинали на място. Тази информация беше потвърдена от църквата, където Олга беше хормайсторка. 12 души са ранени. Руският следствен комитет разследва експлозията в сградата по член 109 от Руския наказателен кодекс: "Причиняване на смърт по непредпазливост" и член 222.1 от Руския наказателен кодекс: "Незаконно придобиване и съхранение на неидентифицирано взривно устройство".

Кореспондент на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA интервюира няколко жители, живеещи в близост до апартамента, където е станала експлозията. Ето и какво казаха те:

"Живеем в съседния апартамент. Бяхме абсолютно зашеметени. Кой знае какво се случи. Седяхме и гледахме телевизия и тогава се чу "бум", токът спря. Всичко беше взривено; в сградата не остана нищо. Имам две деца, едното от които използва проходилка. Всички бяхме много уплашени. Шрапнел ме удари в крака. Извикахме линейка, пристигнаха две млади жени и просто изляха хлорхексидин върху раната. Имаме още двама чичовци, които живеят с нас. Един мъж беше премазан от врата и аз помогнах да го вдигнат. Децата са малко по-жилави. Семейството е добро, религиозно. Синът им, Василий, е странен, затворен и не поздравява никого, но не съм го виждала отдавна. Мисля, че Сергей (бащата) е в болницата с децата сега. В къщата няма войници или офицери", сподели съсед на пострадалото семейство Родикови.

"Не знам много. Експлозията взриви вратата ни, но иначе всичко е наред. Познавах добре Олга, нека почива в мир. Четирите ми дъщери са в болницата, а Сергей, бащата, най-вероятно е с тях. Василий (синът) е посочен като изчезнал. Познавах го, когато беше малък, но не съм го запознат. Но той не казва "здравей" или "довиждане". Дали е бил част от СВО (специална военна операция – гнусното име на войната в Украйна, налагано от подпалилия я режим на руския диктатор Владимир Путин) или не, честно казано, не знам", каза друг жител на повредената сграда.

