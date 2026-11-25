Много руснаци са се възползвали от процедурата за придобиване на румънски паспорти чрез фалшиви удостоверения за гражданство, съобщиха властите. Някои от тях са свързани с руския престъпен свят и са се представяли за украинци. Медии от няколко държави са проучили съдебни документи във връзка с 55 лица, получили автентични румънски актове за раждане въз основа на фалшифицирани документи. Повече от 30 от тях се оказват руски граждани.

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Разследването разкрива осем случая, при които руски граждани са използвали украински паспорти и фалшиви удостоверения за румънско гражданство, за да получат истински румънски документи за самоличност през 2023 и 2024 г. Сред руснаците, представили се за украинци, са идентифицирани член на влиятелен клан в Чечня, бивш ръководител на руско държавно предприятие за производство на експлозиви, както и мъж, чието име е свързано с руската организирана престъпност, пише в. "Сега".

Сред сдобилите се с румънски документи е Майрбек Абдулазизов. Семейството му заема централно място в режима на чеченския диктатор Рамзан Кадиров. Майрбек Абдулазизов е съветник на директора на Регионалния фонд за здравно осигуряване, т.е. на брат си Денилбек Абдулазизов, който ръководи фонда от 2007 г., когато Кадиров официално идва на власт.

Друг руснак е Дмитрий Руденко, който е работил в отбранителната индустрия на Москва. До април 2025 г. той оглавява държавното бюрото "Технолог", което разработва експлозиви за руски танкови боеприпаси и ракетни системи. През октомври 2026 г. ЕС включва бюрото в списъка си със санкции, посочвайки ролята му във военнопромишления комплекс на Русия. Украйна налага санкции както на бюрото, така и на Руденко през 2023 г. Позицията на Руденко в Русия също е несигурна. През февруари 2025 г. той беше арестуван по обвинения в присвояване и пране на пари.

Друго име в досиетата сочи към престъпния подземен свят на Русия и хора, но и са в санкционния списък на Украйна. Нурутдин Дадаев от Дагестан например е в санкционния списък на Украйна. В Русия той фигурира в списъка си с терористи и екстремисти.

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Сред останалите имена са руският бизнесмен Беслан Магомадов, бивш регионален директор на мобилния оператор VimpelCom; Алексей Богачев, управлявал дузина компании в Самара; и Шамил Мусаев, собственик на търговска и транспортна компания в Дагестан. Мусаев дели адрес в малко село в Румъния с Нурутдин Дадаев.

Шамил Мусаев, собственик на компанията VIP-Trans в Дагестан, заяви за "Киев Индипендънт", че е използвал румънския си паспорт няколко пъти в периода между 2023 и 2025 г., за да пътува в рамките на ЕС. Той е посещавал Румъния три или четири пъти, както и Испания и Франция, и че развива дейност в сферата на товарните превози в Румъния. Мусаев заяви, че не знае за съдебното дело, оспорващо румънските му документи. Той обясни, че е получил румънско гражданство, тъй като прабаба му е била румънска гражданка.

Разследването разкри и четирима издирвани лидери на движението "Аллатра", които са обект на разследване в Украйна за държавна измяна и за които се твърди, че са придобили румънско гражданство чрез използване на фалшиви документи.

Как е действала схемата?

Схемите за придобиване на румънски паспорти експлоатират законен път към гражданството. Румъния предлага възможност за репатриация на потомци на хора, които са загубили гражданството си против волята си. Повечето от тях са се намирали в региони, които страната губи през 1940 г. и които днес са част от Молдова и Украйна. Ако дадено лице може да докаже родствена връзка с тези изгубени територии, то има право на румънско гражданство.

Подобни схеми обикновено започват с фалшифициран документ за родословие, издаден в трета страна, който свързва кандидата с предци от бивши румънски територии. Предишни разкрития на румънската прокуратура показаха, че руски, украински и молдовски граждани са използвали фалшиви документи за родословие, за да получат истински удостоверения за румънско гражданство. Престъпните мрежи разчитат на посредници и румънски служители, като често действат зад паравана на привидно легитимни организации. Техни реклами наводниха руските социални мрежи след началото на войната в Украйна и затягането на визовите правила на ЕС за руски граждани.

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Ключова част от схемата е действала през румънската община Въру Къмпулуй, разположена близо до границите с Молдова и Украйна. През 2011 г. там са били регистрирани около 3000 жители, а към момента - над 12 000 души. В някои случаи хиляди хора са регистрирани на един и същ адрес.

Разследването описва мрежа от посредници, собственици на имоти и длъжностни лица, които са съдействали за фиктивните регистрации на местоживеене срещу заплащане. През март 2025 г. петима служители, отговарящи за местното управление и гражданската регистрация, се изправиха пред съда по обвинения в подкуп и компютърни измами. Следите водят и към Кишинев, където имената на двама молдовски нотариуси се появяват в документи, свързани с придобиването на румънско гражданство и издаването на документи за самоличност.