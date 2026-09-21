Съмнителна дипломатическа карта и заглушител: Находки при претърсванията на Джорджеску

„Дипломатическа“ лична карта на името на бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску, издадена от Ордена на Малтийските рицари, е била открита от разследващи във вилата му в Могошоая, съобщи румънската информационна агенция Agerpres, позовавайки се на съдебни източници. „Личната карта“ е озаглавена „Дипломатическа лична карта" - Орден на Малта, Суверенен орден на хоспиталиерите на Свети Йоан Йерусалимски, носи името на „сенатор“ Калин Джорджеску и има и негова снимка

Разследващите подозират, че личната карта е фалшива.

Заглушител е другата находка при претърсванията

Прокурорите са открили и устройство за заглушаване в колата на Джорджеску, което е позволило да не бъде записван, докато води различни разговори.

Това е устройство за заглушаване (rabbler), използвано за блокиране на подслушването и записването на разговори.

Бившият кандидат за президент беше арестуван днес и скоро ще бъде доведен в централата на Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), за да бъде разпитан. Бизнесменът Йонел Русен също е доведен в DIICOT.

Защо арестуваха Джорджеску

Калин Джорджеску е бил прибран в понеделник сутринта и отведен в дома си в Могошоая, за да съдейства при претърсвания по случай на измама, включваща 1,1 милиона евро. Разследването е започнало с жалба, подадена от Разван Леу, бизнесмен от Бузъу, който твърди, че Джорджеску го е измамил с един милион евро.

Според съобщенията Разван Леу се е запознал с Джорджеску чрез общ приятел, Йон Негоеску, и бившият кандидат за президент му е предложил да се включи в бизнес, свързан с благородни метали.

Бизнесът се е нуждаел от кредитна линия и Джорджеску е препоръчал на Разван Леу да се свърже с доверено лице, Йонел Русен, който от своя страна го е запознал с италианския гражданин, Масимилиано Арена, представител на банка в Швейцария. След това, за да получи заема, Разван Леу е бил помолен да плати гаранция от 1,1 милиона евро, пари, които в крайна сметка биха финансирали президентската кампания на Джорджеску.

Заемът така и не е бил отпуснат, а бизнесменът от Бузъу е поискал връщането на гаранцията от един милион евро, но така и не е получил парите. ОЩЕ: Арестуваха неуспешния румънски кандидат-президент Калин Джорджеску заради измама за над 1 млн. евро