Толкова е лесно, все едно стреляме по яребици. Това са думи на командира на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди. Така той описа украинските удари с дронове по камионите и цистерните, с които руските сили се опитват да достигнат Крим по сухопътния път след като украинската армия повреди моста Чонхар и той стана неизползваем за руснаците. Мадяр добави, че украинските въоръжени сили ще поемат пълен контрол над тази ключова магистрала към полуострова и съвсем скоро ще изолират напълно Крим, така че за руснаците ще е невъзможно да снабдяват там частите си с провизии и боеприпаси от окупираната южна част на Украйна.

В момента руските сили все още използват магистралата "Новорусия" по брега на Азовско море, макар и с много затруднения - украинските удари и там ги принудиха да намалят трафика с повече от две трети през последния месец.

До един месец контролът по този маршрут от страна на украинската армия ще е пълен, след което предстои тотална изолация на Крим, каза Роберт Бровди в интервю за Ройтерс.

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Да се стреля по руските превозни средства по откритата магистрала "е толкова лесно, колкото стрелбата по яребици в открито поле", каза той.

При това той добави нещо много важно - Украйна не е нанасяла и не нанася удари по цивилни обекти и лица.

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