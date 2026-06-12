Кабинетът "Радев":

ВСУ: Стреляме като по яребици. Съвсем скоро ще изолираме напълно Крим

12 юни 2026, 10:55 часа 749 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ВСУ: Стреляме като по яребици. Съвсем скоро ще изолираме напълно Крим

Толкова е лесно, все едно стреляме по яребици. Това са думи на командира на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди. Така той описа украинските удари с дронове по камионите и цистерните, с които руските сили се опитват да достигнат Крим по сухопътния път след като украинската армия повреди моста Чонхар и той стана неизползваем за руснаците. Мадяр добави, че украинските въоръжени сили ще поемат пълен контрол над тази ключова магистрала към полуострова и съвсем скоро ще изолират напълно Крим, така че за руснаците ще е невъзможно да снабдяват там частите си с провизии и боеприпаси от окупираната южна част на Украйна.

В момента руските сили все още използват магистралата "Новорусия" по брега на Азовско море, макар и с много затруднения - украинските удари и там ги принудиха да намалят трафика с повече от две трети през последния месец. 

До един месец контролът по този маршрут от страна на украинската армия ще е пълен, след което предстои тотална изолация на Крим, каза Роберт Бровди в интервю за Ройтерс. 

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Да се стреля по руските превозни средства по откритата магистрала "е толкова лесно, колкото стрелбата по яребици в открито поле", каза той.

При това той добави нещо много важно - Украйна не е нанасяла и не нанася удари по цивилни обекти и лица.

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Крим война Украйна Роберт Бровди
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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