Заради натиснат авариен бутон: Евакуираха летището в Хамбург

Германската полиция евакуира летището в Хамбург след инцидент, свързан със сигурността, принудил стотици пътници да напуснат терминалите и доведе до мащабна проверка, която се очаква да продължи часове.

Говорител на федералната полиция заяви, че летището е било напълно евакуирано, за да могат специализирани екипи да претърсят множество зони за сигурност. Властите отбелязаха, че е твърде рано да се предскаже кога ще бъде възстановена нормалната работа.

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Инцидентът е започнал, когато дадено лице натиснало аварийния бутон на врата в Терминал 2, получавайки неразрешен достъп до зоната за сигурност на летището, съобщи вестник “Билд“, цитиран от БГНЕС. Заподозреният впоследствие бил задържан и откаран в полицейския участък на летището.

Въпреки ареста, властите разпоредиха цялостно претърсване на охраняемата зона като предпазна мярка, съобщи вестникът. Всички пътници, минали през контролните пунктове за сигурност, бяха принудени да напуснат охраняемата зона, а на тези, които вече се бяха качили на борда на самолетите, беше наредено да слязат, което доведе до спиране на всички излитания.

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