Военновъздушните сили на Украйна предупреждават за висока вероятност от изстрелване на руска балистична ракета със среден обсег, вероятно „Орешник“, от полигона Капустин Яр през следващите 24 часа. "Не пренебрегвайте сирените за въздушна тревога!", написаха от ВВС на Украйна в канала си в Telegram днес, 12 юни, в 12:10 ч. Съобщението идва около три седмици след като Москва за последен път изстреля "Орешник" срещу Украйна - и то два броя.

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Предишните атаки

Резултатите обаче се оказаха, меко казано, комични. В нощта срещу 24 май Русия е изстреляла две ракети със среден обсег "Орешник", установиха мониторингови канали след анализ на данните. Както е известно, едната се е приземила в град Била Церква в Киевска област, където успешно е поразила... 3 гаража.

Снимка: Actualno.com/ChatGPT5

Обаче е имало още един "Орешник", който, по всичко изглежда, е ударил в окупираната от руснаците Донецка област, по-конкретно близо до Авдеевка или Ясиновата, предградие на Донецк. Наблюдатели също така не изключват възможността руснаците да са ударили собствените си войски в този район, докато OSINT-анализатори пишат, че втората ракета може да се е повредила: Двоен руски позор: Москва е изстреляла не един, а два "Орешник"-а с комични резултати (СНИМКИ).

Диктаторът Владимир Путин заяви, че ударите с ракети „Орешник“ по Киев не са били с бойно предназначение и сам призна, че на 24 май са изстреляни два "Орешник"-а, с думите "както за Белая Церква, така и за района на ДНР" - ОЩЕ: Путин: Ударът с "Орешник" не беше с военно предназначение, искахме да видим резултатите (ВИДЕО)

Преди това Русия използва "Орешник", които могат да носят и ядрена бойна глава, още два пъти - срещу Днипро през 2024 г. и срещу Лвов по-рано през 2026 г.

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