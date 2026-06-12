Украйна: Искаме 20 милиарда долара, за да може Русия "да гори още повече"

Украйна иска допълнителни 20 милиарда долара от съюзниците си, за да затвърди временното си предимство на бойното поле спрямо Русия, заяви пред Politico неназован високопоставен украински представител на Министерството на отбраната. „Всички виждат, че Русия гори, и ние искаме да гори още повече, но за да го направим, се нуждаем от финансиране“, заявява източникът, който пожелава да остане анонимен. Искането ще бъде отправено на 18 юни по време на следващата среща на Контактната група за отбраната на Украйна, известна още като „Формат Рамщайн“, където партньорите организират финансова и военна помощ за Киев.

От кои страни ще се иска помощта?

Въпросът е бил повдигнат от украинския министър на отбраната Михайло Федоров и други правителствени служители по време на поредица от срещи с представители на Норвегия, Швеция, Германия и Канада, твърдят хора, запознати с преговорите.

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От всеки съюзник ще бъдат поискани между 2 и 6 милиарда долара, за да се достигне целта от 20 милиарда, казва украинският представител, добавяйки, че това може да бъде или безвъзмездна помощ, или заем.

Помощта за Украйна ще бъде ключова тема на срещата на върха на лидерите на НАТО през юли в Анкара, на която украинският президент Володимир Зеленски ще присъства.

Бюджетът за отбрана на Украйна за тази година е 4,4 трилиона гривни (85 милиарда евро), а 20-те милиарда долара евентуално ще бъдат в допълнение към тази сума. Украйна изразходва около 40% от БВП за отбрана, което е най-високото ниво в света.

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Според украинското Министерство на отбраната партньорските държави вече са поели ангажимент за военна помощ в размер на 38 милиарда долара за тази година. Допълнителните 20 милиарда биха доближили Украйна до целта от 60 милиарда долара за двустранна помощ, поставена от генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Парите ще се ползват за ПВО, дронове, снаряди и още оръжия

Ако допълнителните 20 милиарда се материализират, Украйна ще използва парите за противовъздушна отбрана, разширени вноски към Списъка с приоритетни нужди на Украйна (PURL) – програмата, ръководена от НАТО, в рамките на която съюзниците купуват оръжия за Украйна от САЩ, както и за закупуване на повече дронове, боеприпаси, оборудване за електронна война, средства за далечен обстрел и директни покупки от украински компании за отбрана.

Снимка: Кримски мост, iStock

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Целта е средствата да се използват за продължаване на все по-опустошителните атаки на Украйна срещу Русия.

Голямата промяна във войната

Киев е усъвършенствал технологията си за дронове и ракети и през последните месеци започна многопластова кампания – от дронове с малък обсег, които са превърнали фронтовата линия в зона, недостъпна за врага, до дронове със среден обсег, които нанасят удари по руските логистични и транспортни мрежи. Това води до нарастващ недостиг на гориво и доставки. Увеличават се все повече ракетните атаки и нападенията с дронове дълбоко във вътрешността на Русия, които поразяват фабрики, нефтопреработвателни заводи, пристанища и други стратегически цели.

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„Украинските безпилотни системи работят успешно на различни нива: от изпълнение на мисии на фронтовата линия до нанасяне на удари по ключови вражески цели на стотици километри навътре в територията на врага“, заяви Зеленски в социалните мрежи на 11 юни.

Високопоставеният украински представител, цитиран от Politico, отдава заслугата за промяната в хода на войната на помощта от ключови съюзници като Германия, Норвегия и Нидерландия.

Атаките срещу Украйна накараха руския диктатор Владимир Путин да призове за укрепване на противовъздушната отбрана.

Вчера говорителката на руското външно министерство Мария Захарова осъди призивите на Украйна за повече финансова помощ. „Всеки път е същата стара история: „Киев се нуждае от повече пари“. Ако трябва да се илюстрира терминът „политическо самонараняване“, това е най-добрият пример“, каза тя.

Снимка: Крим, iStock

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Украйна обаче иска да продължи да набира инерция срещу Русия, преди Москва да успее да възстанови баланса в своя полза. „Възможността скоро ще изчезне“, предупреждава високопоставеният служител, цитиран от изданието. „Русия е бърза и иновативна. И ако им дадем време да се адаптират отново, може да загубим единствения реален шанс да сложим край на тази война с истински преговори. А ако Русия изобрети свои собствени дронове за нанасяне на удари, това ще бъде катастрофа за нас".

Междувременно Комисията по въоръжените сили на Сената на САЩ - горната камара на Конгреса - подкрепи удължаването на помощта за Киев и одобри отпускането на 750 милиона долара в рамките на Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна, съобщи Reuters. В по-широкия законопроект за отбраната също така се забранява признаването на руския суверенитет върху украинска територия.

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