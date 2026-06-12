Русия се нуждае от "ясен, публичен план" за прекратяване на войната. Тя е "на ръба на социална експлозия", за която цялата отговорност "ще падне върху това несменяемо правителство". Това са думи не на кого да е, а на депутат от Държавната дума на Русия - Вячеслав Мархаев от Комунистическата партия на Рускаа федерация.

В публикуван пост в социалните мрежи Мархаев заявява, че дълго време се е стараел да не коментира "специалната военна операция", но вече не може да мълчи.

"По въпроса за СВО, която отдавна избягвам, съм принуден да призная: корупционните скандали са съчетани с продължаващите загуби на най-активното и репродуктивно население заради неефективно ръководство. Атаките срещу нашите градове продължават, обхватът им се разширява, Западът увеличава доставките на дронове и ние сме принудени да търпим. Президентската администрация вече заявява, че целите на денацификацията и демилитаризацията на Украйна по същество вече са ограничени само до новите територии (т.е. окупираните части на Украйна, които Владимир Путин си присъедини към Русия с промяна в руската конституция - бел. ред.), а не до цялата страна. Ако тази ситуация продължи, социалният взрив и хаосът стават все по-вероятни. От това задължително ще се възползва Западът, за да унищожи остатъците от руската държавност", пише депутатът, цитиран от "Медуза".

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Освен това той отбеляза, че цените на комуналните услуги в Русия продължават да се покачват, а инфраструктурата, наследена от СССР, се влошава. При това има и още една нескрита критика към властта – "средствата се харчат не за ремонт на мрежата, а за яхти, дворци и чуждестранни активи". "Джобовете на държавните служители и близките до елита не са празни", изтъква още той. За 35 години "не е проведена нито една успешна реформа, но олигарсите продължават да се множат и да забогатяват, и това е в петата година от специалната военна операция", пише той очевидното.

Мархаев призовава да се спре увеличението на цените на комуналните услуги, да се осигури "реална отговорност на длъжностните лица за неспазване на законите и преките заповеди на президента" и да се представи пред обществото "ясен, публичен план за завършване на СВО, основан на националните интереси на Русия".

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI