Подлостта на Тръмп: Не си удряйте само рафинериите, но Украйна има едва една

Спирате ударите само по петролни рафинерии - това всъщност е имал предвид под "енергийно примирие" американският президент Доналд Тръмп с обявеното в личната му социална мрежа Truth Social в късния вчерашен следобед. Уточнението е на изданието Axios - и за пореден път това показва подлостта на Тръмп - Още: Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва

В Украйна има едва една рафинерия - тази в Кременчук, която беше атакувана многократно от руснаците през годините на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин. Съответно, тя де факто не работи, защото пораженията са такива, че не е възможно. Русия, от друга страна, има обширна мрежа от петролни рафинерии и приходите от тях отиват моментално за финансиране на войната на Путин в Украйна.

Източникът на Axios, който е внесъл уточнението за рафинериите, е от Белия дом. Той е уточнил, че ако взаимните удари по рафинериите спрат, тогава следващата стъпка може да бъде споразумение за прекратяване на атаките срещу електроцентрали и енергийни мрежи.

"Внасяме дизелово гориво и газ. Имаме нужда руснаците да спрат да атакуват нашата електропреносна мрежа", каза украинският източник пред Axios.

Междувременно представители на Белия дом настояват, че "руснаците мислят за това" и че скоро ще стане известно дали са "готови за това". Белият дом също така предупреждава, че атаките на Украйна срещу руски петролни рафинерии "нанасят повече вреда" на отношенията на Зеленски с Тръмп, отколкото на самата Русия, твърдейки, че "Зеленски приема помощта на САЩ за даденост".

Още: Ако продължат ударите по руските рафинерии: Тръмп заплашва да блокира оръжие за Украйна

Руската петролна индустрия си гори

Междувременно продължава да гори пожарът в петролния терминал Ростов-на-Дон, в Ростовска област - става въпрос за "Юг Руси". И тази нощ в Ростовска област има обявена въздушна тревога за атака с дронове - в Азов, Батайск и Ростов-на-Дон - ОЩЕ: Путин "почете" поредното енергийно примирие на Тръмп като бомбардира Харковския ТЕЦ-5

Масирана украинска въздушна атака е имало и в окупираната от руснаците част на Луганска област. Първоначалните данни са за удар по място, където са разквартирувани руски военни. Има поне три пожара - това сочат данни на FIRMS, системата за локализиране на топлинни петна на земната повърхност на НАСА: