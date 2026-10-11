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Путин "почете" поредното енергийно примирие на Тръмп като бомбардира Харковския ТЕЦ-5

11 октомври 2026, 20:29 часа 217 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook.com/Volodymyr Zelenskyy
Путин "почете" поредното енергийно примирие на Тръмп като бомбардира Харковския ТЕЦ-5

Буквално няма и 3 часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви за пореден път, че има енергийно примитие между Русия и Украйна, Путнинова Русия бомбардира енергиен обект в Украйна. Този път това е ТЕЦ-5 в Харков - втората най-голяма украинска комбинирана ТЕЦ - ОЩЕ: Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва

Междувременно военновременният ръководител на Харковска област Олег Синегубов съобщи в канала си в Телеграм, че руски въздушен удар е нанесъл щети на магазин за хранителни стоки в Харков и седем души са ранени, включително едно дете, пет автомобила са подпалени. По-рано, Русия бомбардира с авиобомби Харков - загина 36-годишна жена, още 8 души бяха ранени, включително 7-годишно момче.

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Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски каза пред Барак Равид от Axios, че от него научава, че Тръмп е обявил, че има енергийно примирие в ударите между Русия и Украйна. Зеленски добави, че американският президент само трябва да каже откога важи това примирие, след като първо уточни какво е обещал руският диктатор Владимир Путин и съответно Кремъл потвърди публично и спазва уж договореното, за да започне и Украйна да спазва евентуално договореното. Във вечерното си видеообръщение Зеленски изрично повтори, че Украйна ще се въздържа от удари по руската енергийна инфраструктура, като очаква същото от Русия и приветства какво е договорил Тръмп - Още: Зеленски натри носа на Тръмп и Мъск: Не могат да спрат Путин, затова ме нападат (ВИДЕО)

Само че първият зам.-председател на енергийната комисия на Думата (долната камара на руския парламент) Игор Ананских заяви, че не знае да има някакво енергийно примирие. Тръмп си играе с борсите, смята Ананских, цитиран от руското издание "Осторожно. Новости".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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