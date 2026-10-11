Путин "почете" поредното енергийно примирие на Тръмп като бомбардира Харковския ТЕЦ-5

Буквално няма и 3 часа след като американският президент Доналд Тръмп обяви за пореден път, че има енергийно примитие между Русия и Украйна, Путнинова Русия бомбардира енергиен обект в Украйна. Този път това е ТЕЦ-5 в Харков - втората най-голяма украинска комбинирана ТЕЦ - ОЩЕ: Тръмп обяви "енергийно примирие" между Киев и Москва
NEW: Russia hit Kharkiv’s main power plant hours after Trump announced an “energy ceasefire.” Zelensky confirmed the hit on CHP-5 — a major heat-and-power facility — and said Russia carried out 200+ attacks on Ukrainian energy infrastructure in the past week alone, killing 150+ and injuring 700+.— Clash Report (@clashreport) October 11, 2026
Междувременно военновременният ръководител на Харковска област Олег Синегубов съобщи в канала си в Телеграм, че руски въздушен удар е нанесъл щети на магазин за хранителни стоки в Харков и седем души са ранени, включително едно дете, пет автомобила са подпалени. По-рано, Русия бомбардира с авиобомби Харков - загина 36-годишна жена, още 8 души бяха ранени, включително 7-годишно момче.
Just now, a Russian missile hit a grocery store in a Kharkiv suburb, killing three people and injuring seven others, including a child, the regional governor said. https://t.co/gDdGgIuQWJ— WarTranslated (@wartranslated) October 11, 2026
Припомняме, че украинският президент Володимир Зеленски каза пред Барак Равид от Axios, че от него научава, че Тръмп е обявил, че има енергийно примирие в ударите между Русия и Украйна. Зеленски добави, че американският президент само трябва да каже откога важи това примирие, след като първо уточни какво е обещал руският диктатор Владимир Путин и съответно Кремъл потвърди публично и спазва уж договореното, за да започне и Украйна да спазва евентуално договореното. Във вечерното си видеообръщение Зеленски изрично повтори, че Украйна ще се въздържа от удари по руската енергийна инфраструктура, като очаква същото от Русия и приветства какво е договорил Тръмп - Още: Зеленски натри носа на Тръмп и Мъск: Не могат да спрат Путин, затова ме нападат (ВИДЕО)
Zelensky: Today, the President of the United States announced that an energy ceasefire has been reached. This is good news for everyone. What matters is that it becomes a reality. Ukraine is ready to refrain from striking Russian energy infrastructure, and we expect the same willingness from Russia, in accordance with the agreement announced by the President of the United States.— Clash Report (@clashreport) October 11, 2026
Само че първият зам.-председател на енергийната комисия на Думата (долната камара на руския парламент) Игор Ананских заяви, че не знае да има някакво енергийно примирие. Тръмп си играе с борсите, смята Ананских, цитиран от руското издание "Осторожно. Новости".
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