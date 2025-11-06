Любопитно:

Подробности за българина, арестуван при наркоакцията в Нидерландия

06 ноември 2025, 08:10 часа 227 прочитания 0 коментара
Подробности за българина, арестуван при наркоакцията в Нидерландия

Оскъдна е информацията за българина, задържан в Нидерландия при акция, в която беше заловен над 3 тона кокаин за 250 млн. евро. В момента се знае само, че той е на 51 години. "Тук прокуратурата никога не дава подробна информация аз арестуваните", коментира журналистът Дирк ван Хартен в ефира на Нова телевизия. "Ако вината на българина се докаже, в зависимост от ролята му го грозят със сигурност няколко години затвор", посочи той.

ОЩЕ: Арестуваха българин с над 3 тона кокаин за 250 милиона евро (СНИМКА)

Нидерландският журналист уточни, че не е ясно какъв е бил пътят на дрогата и дали е била предназначена за Европа. "Много наркотици влизат в Европа през пристанищата в Белгия и Нидерландия. Селото, където са открити, е точно по средата. Често оттук пътуват за Германия", поясни той.

Всички арестувани са поставени под строг режим на задържане и следва да се явят пред разследващия магистрат на 6 ноември.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че в понеделник полицаите откриха огромното колическтво наркотик в склад в град Мьордейк. Арестувани са 8 мъже от пет различни държави. Сред задържаните има трима мъже от Бреда - на 21, 22 и 35 години, 30-годишен мъж от Колумбия, 38-годишен британец, 41-годишен мароканец и 47-годишен мъж от Розендал.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Нидерландия българин кокаин
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес