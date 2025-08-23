Лудогорец и Левски оцеляха на върха в класирането дори и с мач по-малко в Първа лига

14-кратният пореден шампион Лудогорец и столичният гранд Левски, които отложиха мачовете си от шестия кръг в Първа лига заради ангажиментите си в евротурнирите, запазиха местата си на върха в класирането дори и без игра. Това стана факт, след като отборите на Черно море и Пловдив не успяха да се победят, завършвайки при резултат 1:1 на стадион "Тича" във Варна. "Моряците" бяха много близо до победата, но инкасираха късен гол.

Георги Лазаров откри за варненци в 29-ата минута, но в добавеното време на мача защитникът на Локомотив Адриан Кова успя да вкара за 1:1. Така нито Морето, нито Локомотив успяха да изместят лидерите в класирането. Лудогорец и Левски разполагат с по 13 точки след 5 изиграни мача, заемайки съответно първо и второ място, докато Черно море и Локомотив Пловдив остават на трето и четвърто място с по 12 точки след 6 изиграни мача.

Черно море и Локомотив Пловдив нямат загуба от началото на сезона, като имат по три победи и три загуби. Без поражение са и отборите на Лудогорец и Левски, както и петият в класирането Локомотив София, предвождан от Станислав Генчев. В неделя ще се изиграят още два мача от шестия кръг в Първа лига: Добруджа - Ботев Враца и ЦСКА - ЦСКА 1948. Иначе по-рано новакът Монтана записа първата си победа в елита.