Войната в Украйна:

Лудогорец и Левски оцеляха на върха в класирането дори и с мач по-малко в Първа лига

23 август 2025, 23:51 часа 337 прочитания 0 коментара
Лудогорец и Левски оцеляха на върха в класирането дори и с мач по-малко в Първа лига

14-кратният пореден шампион Лудогорец и столичният гранд Левски, които отложиха мачовете си от шестия кръг в Първа лига заради ангажиментите си в евротурнирите, запазиха местата си на върха в класирането дори и без игра. Това стана факт, след като отборите на Черно море и Пловдив не успяха да се победят, завършвайки при резултат 1:1 на стадион "Тича" във Варна. "Моряците" бяха много близо до победата, но инкасираха късен гол.

Черно море и Локомотив Пловдив не се победиха

Георги Лазаров откри за варненци в 29-ата минута, но в добавеното време на мача защитникът на Локомотив Адриан Кова успя да вкара за 1:1. Така нито Морето, нито Локомотив успяха да изместят лидерите в класирането. Лудогорец и Левски разполагат с по 13 точки след 5 изиграни мача, заемайки съответно първо и второ място, докато Черно море и Локомотив Пловдив остават на трето и четвърто място с по 12 точки след 6 изиграни мача.

Черно море и Локомотив Пловдив нямат загуба от началото на сезона, като имат по три победи и три загуби. Без поражение са и отборите на Лудогорец и Левски, както и петият в класирането Локомотив София, предвождан от Станислав Генчев. В неделя ще се изиграят още два мача от шестия кръг в Първа лига: Добруджа - Ботев Враца и ЦСКА - ЦСКА 1948. Иначе по-рано новакът Монтана записа първата си победа в елита.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Левски Локомотив Пловдив Лудогорец ПФК Черно море Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес