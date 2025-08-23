The Beatles изкарват нови проекти. Ще чуем ли неиздавана музика? (ВИДЕО)

Феновете на The Beatles ще изпитат "истинска любов" към това: ново съдържание от емблематичната група ще се появи тази есен на екрана, в музиката и в печатните издания. "The Beatles Anthology" ще се завърне "в най-добрата си форма", според съобщение, публикувано в четвъртък. Известният музикален документален филм "Anthology" от 1995 г., разказващ за пътя на групата от нейните корени в Ливърпул до взривяващата ѝ слава, е възстановен и ремастериран и ще включва нов, девети епизод. Той ще се излъчва по Disney+ от 26 ноември.

Деветият епизод включва кадри от зад кулисите на Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар, които се събират през 1994-1995 г., за да работят по сериала и "да размишляват върху общия си живот като The Beatles". Джайлс Мартин, син на покойния продуцент на The Beatles Джордж Мартин, починал през 2016 г., е създал нови аудио миксове за по-голямата част от музиката в сериала. Новата музика от "Антология" ще бъде пусната на 21 ноември. Четвъртият албум, който ще бъде пуснат заедно с ремастерираните версии на първите три, включва 13 неиздавани досега демо записи, сесийни записи и други редки записи.

"Anthology 4" включва също, според съобщението, нови миксове на хитовите сингъли на The Beatles, свързани с "Anthology": "Free As A Bird" и "Real Love". Оригиналният музикален клип на "Free As A Bird" също е възстановен.

Двата нови микса се появяват заедно с "Now And Then" от 2023 г., последната песен на The Beatles. (И трите сингъла са създадени от домашни демо записи, които Джон Ленън, убит през 1980 г. пред сградата "Дакота", е записал не много преди това, а вокалните и инструменталните партии са записани по-късно от Пол, Джордж и Ринго.)

Книга и филми

На 14 октомври ще излезе издание за 25-годишнината на книгата "The Beatles Anthology Book". В книгата и четиримата членове на The Beatles си спомнят пътя на групата. Към тях се присъединяват колеги като Нийл Аспинал, Джордж Мартин, Дерек Тейлър и други.

Снимка: Getty Images

"The Anthology" винаги е била за тяхното минало, но това ново издание потвърждава трайното й място в настоящето и бъдещето", се отбелязва в съобщението. Актуализациите на "Anthology" идват в момент, в който феновете на The Beatles се готвят не за един, не за два, а за четири игрални филма за групата. Всички филми са режисирани от Сам Мендес и всеки от тях се фокусира върху един член от групата. Главните роли ще бъдат изпълнени от Пол Мескал като Маккартни, Джоузеф Куин като Харисън, Бари Киоган като Стар и Харис Дикинсън като Ленън, припомня "Асошиейтед прес".

