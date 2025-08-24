Чутовен резил за Милан! И Модрич не помогна на отбора на Алегри срещу новак в Серия А

7-кратният европейски шампион Милан допусна чутовен резил на старта на новия сезон 2025/26 в италианската Серия А, допускайки загуба от новака Кремонезе с 1:2, и то насред "Сан Сиро" в Милано. Новият наставник на "росонерите" Масимилиано Алегри стартира двубоя с носителя на "Златната топка" Лука Модрич, но и хърватинът не успя да помогне на отбора да пребори непретенциозния тим на Кремонезе.

Милан загуби от Кремонезе на "Сан Сиро"

28-годишният защитник Федерико Баскирото откри резултата в полза на Кремонезе след около половин час игра. В края на полувремето обаче Милан успя да изравни, като Первис Еступинан намери сърбина Страхиня Павлович, който вкара за 1:1. На полувремето Алехандро Хименес влезе на мястото на Еступинан. Малко по-късно и Кремонезе извърши първите си смени, а в 61-ата минута нападателят Федерико Бонацоли успя да вкара за 2:1 за гостите.

Алегри реагира с две смени през десет минути - първо извади Фикайо Томори, а след това смени и Модрич. Нищо обаче не даде резултат и Милан регистрира загуба в откриващия си мач. В същото време шампионът Наполи стартира с победа над Сасуоло с 2:0 като гост, а Рома също записа победа като домакин на Болоня с 1:0. Дженоа и Лече пък си поделиха точките след равенство 0:0.

