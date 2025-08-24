Войната в Украйна:

Барселона постигна инфарктен обрат в Ла Лига! Автогол спаси шампионите срещу новак в елита на Испания

24 август 2025, 00:42 часа 454 прочитания 0 коментара
Барселона постигна инфарктен обрат в Ла Лига! Автогол спаси шампионите срещу новак в елита на Испания

Шампионът на Испания Барселона постигна изключително трудна победа над новака Леванте с 3:2 като гост в среща от втория кръг на Ла Лига. Каталунците изоставаха с 0:2 на полувремето, но намериха сили за пълен обрат през втората част, а победното попадение дойде след автогол в добавеното време на срещата. Така Барса записа втора поредна победа и оглави еднолично върха в Примера Дивисион.

От 0:2 до 3:2 - Барселона изстрада победа над Леванте в Примера Дивисион

Срещата започна лошо за шампионите, след като още в 15-ата минута Осасуна отбеляза гол. Толян намери Иван Ромеро, който се разписа във вратата на новия страж на каталунците Жоан Гарсия. Дълбоко в добавеното време на първата част Осасуна удвои аванса си. Домакините получиха дузпа, 38-годишният Хосе Моралес бе точен от бялата точка, за да внесе още по-голям смут в редиците на Барселона.

Още: "Не ме интересува какво мислят хората": Ханзи Флик защити Ламин Ямал от критиците

Барселона

Смените на Ханзи Флик дадоха резултат

Ханзи Флик реагира с двойна смяна на полувремето, като извади започналия като титуляр Маркъс Рашфорд и спрягания за трансфер Марк Касадо, а на техни места се появиха Дани Олмо и Гави. В рамките на три минути Барселона стигна до изравняване на резултата. Първо Ламин Ямал намери Педри, който се разписа в 49-ата минута, а в 52-рата Рафиня асистира за Феран Торес, който направи 2:2.

Двамата мениджъри продължиха със смените в съставите си, но резултатът остана непроменен. В края на срещата Флик включи в игра и водещия реализатор на отбора Роберт Левандовски. Той имаше малко повече от 15 минути на терена и с присъствието си допринесе за пълен обрат на отбора си. Каталунците стигнаха до трети гол в 91-вата минута, когато Унай Елхесабал Удондо си вкара автогол.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Така Барса записа втори пореден успех в Ла Лига след победата си над Майорка в първия кръг. Леванте пък допусна втора поредна шампионатна загуба след поражението от Алавес миналата седмица. В следващия кръг Барселона гостува на Райо Валекано, а Леванте гостува на Елче. По-рано през деня пък Атлетико Мадрид завърши наравно с Елче при резултат 1:1 и остана във втори пореден мач без победа. Майорка и Селта Виго също завършиха 1:1.

Още: Барселона влиза в битка с Челси за основен защитник на Интер

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Барселона Леванте Ла лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес