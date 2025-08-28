Войната в Украйна:

Погнаха невъзпитаните туристи в Италия: Вижте какви са санкциите

28 август 2025, 16:31 часа 389 прочитания 0 коментара
Глоба от стотици евро или направо изгонване заплашва невъзпитаните туристи в Италия. Областният управител на италианската провинция Венето Лука Зая отправи предложение за издаване на градски заповеди за изгонване на всеки, който нарушава благоприличието. Поводът е неприличното и несъобразително поведение на туристите, особено във Венеция и на други атрактивни места в региона, предава БНР. Административната мярка Daspo urbano (Градско Даспо) за гарантиране безопасността на обществени и туристически обекти, е в сила от 2017-а година. Нарушителят се отстранява незабавно от определен район за 48 часа, съчетано с глоба между 100 и 300 евро.

Правят си пикници и скачат в Канале Гранде

Възмутен от поведението на туристите особено във Венеция, които за да се изтъкнат се гмуркат в Канале Гранде, карат сърфове из него, импровизират пикници по мостове, изпълняват акробатики по тесните улички,

разхождат се голи до кръста или правят слънчеви бани по бельо, областният управител на Венето Лука Зая предложи прилагането на Градско Даспо. Оказва се недостатъчна средната глоба от 350 евро за всеки, осмелил се да плува във венецианските канали.

Отчита се, че из всички важни туристически места в Италия има увеличение на невъзпитани изяви на туристите. Само в Рим, за 2025 г. са издадени 1300 градски забрани, 400 от които на чуждестранни туристи.

Най-срещаното нарушение там е къпането в монументалните фонтани - с 30% в повече от миналата година. Не само според медиите, Италия не е "увеселителен парк" и "има граница за всичко".

