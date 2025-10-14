Правим лаборатория за кисело мляко с японци

Съвместната научноизследователска лаборатория на "Ел Би Булгарикум" и японската "Мейджи" се очаква да бъде открита през първата половина на 2026 година, а основната й цел ще бъде да изучава ползите от традиционното българско кисело мляко. Това стана известно в рамките на разговорите на министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов с Катсунари Матсуда, главен изпълнителен директор на японската компания, съобщиха от Министерството на икономиката.

Акцентите в срещата

Двамата обсъдиха развитието на отношенията между "Ел Би Булгарикум" и "Мейджи" в нови направления както с нови научни и технологични постижения, така и с производство на нови продукти. На срещата, която се състоя в централата на корпорацията в Токио, участваха още Бунджиро Яо, член на борда на "Мейджи" и директор за млечни продукти на компанията, и посланикът на България в Япония Мариета Арабаджиева.

Акцент в срещата бе поставен и върху стратегическото партньорство и подписаното през октомври 2024 г. споразумение за създаване на съвместна научноизследователска и развойна дейност, чрез изграждане на съвместна лаборатория. "Това подчертава ключовата роля на "Мейджи" за промотирането на българския продукт", отбеляза министърът. Бунджиро Яо потвърди, че откриването на съвместния изследователски център у нас за "Мейджи" е изключително важно.

Беше посочено, че сътрудничеството с японската компания не се ограничава само с доставката на ноу-хау и закваски, а обхваща съвместни изследвания и разработки върху здравословния ефект на киселото мляко и създаването на технологии за производството.

Икономическият министър подчерта, че партньорството между държавното дружество към Министерството на икономиката и индустрията и японската "Мейджи" е отличен пример за взаимно доверие и споделени ценности, които допринасят за устойчивото развитие на двустранните икономически отношения.

Благодарение на сътрудничеството българското кисело мляко се разпознава вече от близо 95 процента от японците, като над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко, стана известно по време на срещата.

На нея бе изтъкнато още, че над петдесетгодишното сътрудничество с "Мейджи" е довело до разпознаваемост на бранда "Българско кисело мляко" не само в Япония, но и в други азиатски държави.

Матсуда благодари за доброто сътрудничество и посочи, че развитието на отношенията между компаниите е приоритетно. Той подчерта, че "Мейджи" вече над 50 години произвежда кисело мляко за японския пазар, именно под името "Българско кисело мляко", с което популяризира страната ни.

Компанията е най-големият производител на млечни продукти в Япония, напомнят от ведомството. Продуктовият асортимент включва прясно мляко, кисели млека, сладоледи, сирена и други млечни продукти, както и разнообразни здравословни храни и напитки.