Подкрепяш Израел? Няма концерт! Дори да си легендарната банда Disturbed

Предстоящият концерт на Disturbed в Брюксел, Белгия, е бил отменен поради опасения за безопасността, произтичащи от подкрепата на певеца Дейвид Дрейман за Израел. Хеви метъл бандата, както и Megadeth, трябваше да изнесат концерт във Forest National на 15 октомври. Кметът на общината, в която трябваше да се проведе концертът, обаче заяви пред "Brussels Times", че е наредил концертът да бъде отменен, позовавайки се на "рискове за сигурността", пише "Rolling Stone".

"Моята отговорност и приоритет са безопасността на жителите, гостите, демонстрантите, зрителите и персонала на Forest National", заяви пред вестника кметът Чарлз Спапенс. "Предвид отрицателното становище на полицията и уникалното местоположение на залата, беше мой дълг да взема това решение."

Месеци по-рано Спапенс лобира за отмяната на концерта, като посочи спорната снимка на Дрейман, който подписва бомба на израелската армия с надпис "Fuck Hamas" по време на посещение в Израел. "Става въпрос за човек, който е подписал бомба, хвърлена върху Газа. Ние не подкрепяме присъствието на този артист, а още по-малко неговата позиция по отношение на Газа", заяви Спапенс, наричайки концерта "морален проблем".

🔴 FLASH - #Paris : Pas de concert du groupe Disturbed ?



👉 Des élus de gauche demandent son annulation après que David Draiman a publié en juin 2024 des photos avec des soldats israéliens, où il signait une bombe de Tsahal utilisée contre Gaza. (BFMTV) #Zénith pic.twitter.com/dF5aLlEgnn — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) October 1, 2025

В допълнение, концертът беше насрочен да се състои ден след национална стачка и други демонстрации, включително стачка на затворническия персонал в Брюксел на 14 октомври, което допълнително накара кмета и местните власти да преоценят шоуто на Disturbed, съобщава NME.

Въпреки декларацията на Спапенс, че концертът на Disturbed е отменен, билетите продължиха да се продават още известно време в сайта на Live Nation, както и на уебсайта на турнето на групата.

В България в последните дни също има известно напрежение в културните среди заради Израел. В отворено писмо и онлайн подписка близо 400 души призоваха организаторите на филмовия фестивал "Синелибри" да прекратят сътрудничеството си с посолството на Израел, защото, според тях, така се легитимират "интересите и политическия дневен ред на държава пряко отговорна за системното унищожение на палестинския живот и култура.".

Отговорът на Disturbed

Източник: Disturbed/Facebook

В социалните мрежи на Disturbed се появи и официална позиция, която гласи: "Музиката е мястото, на което всичките ни различия остават на заден план. Музиката има силата да лекува, да вдъхновява и да събира хората, а не да ги разделя. Винаги сме отбелязвали, че на нашите концерти добре дошли са всички, без значение в какво вярват. Всеки човек, който идва на концерт на Disturbed, е приет и обичан. Тъжни сме, че нашите фенове в Брюксел няма да може да усетят този празник на музиката. Благодарим ви за разбирането и подкрепата."