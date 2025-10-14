"Македония не се защитава с обиди и кавги": Лидер на македонската опозиция хапе Мицкоски заради България

„Македония не се защитава с обиди и кавги, с фалшиви призиви за национално обединение и подземни игри за разделение. Патриотизмът и достойнството не се злоупотребяват за политически рейтинги“, заяви президентът на Социалдемократическия съюз на Македония Венко Филипче в община Кичево, предаде македонската медия "Рацин". Лидерът на опозиционната партия обаче не каза какви кавги точно има предвид, но очевидно говори за провокациите от страна на македонския премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ срещу България.

Относно разделението - Филипче не пояснява за какво говори, но в рамките на предизборната кампания другата опозиционна партия ДСИ го обвини македонския премиер, че иска да раздели албанския вот.

Мисли ли Мицкоски за бъдещите поколения?

Венко Филипче подчерта, че достойнството на гражданите и държавата се защитава само със силни институции и сериозен план, а не с празни думи.

„Достойнството се защитава от хора, които искрено мислят добро както за държавата, така и за бъдещите поколения. То се защитава с умна, твърда позиция и с резултати у дома: с функционираща държава, с реформирани институции, които изграждат доверие, и с икономически политики, които поставят гражданина и неговите проблеми на първо място", каза д-р Филипче.