14 октомври 2025, 11:35 часа 155 прочитания 0 коментара
"Македония не се защитава с обиди и кавги": Лидер на македонската опозиция хапе Мицкоски заради България

„Македония не се защитава с обиди и кавги, с фалшиви призиви за национално обединение и подземни игри за разделение. Патриотизмът и достойнството не се злоупотребяват за политически рейтинги“, заяви президентът на Социалдемократическия съюз на Македония Венко Филипче в община Кичево, предаде македонската медия "Рацин". Лидерът на опозиционната партия обаче не каза какви кавги точно има предвид, но очевидно говори за провокациите от страна на македонския премиер и лидер на  ВМРО-ДПМНЕ срещу България. 

Относно разделението - Филипче не пояснява за какво говори, но в рамките на предизборната кампания другата опозиционна партия ДСИ го обвини македонския премиер, че иска да раздели албанския вот. ОЩЕ: Ракетни установки и гранатомети в ъгъла на стаята: Две държави от Балканите са обсебени от оръжия

Мисли ли Мицкоски за бъдещите поколения?

Венко Филипче подчерта, че достойнството на гражданите и държавата се защитава само със силни институции и сериозен план, а не с празни думи.

„Достойнството се защитава от хора, които искрено мислят добро както за държавата, така и за бъдещите поколения. То се защитава с умна, твърда позиция и с резултати у дома: с функционираща държава, с реформирани институции, които изграждат доверие, и с икономически политики, които поставят гражданина и неговите проблеми на първо място“, каза д-р Филипче. ОЩЕ: Фон дер Лайен: Инвестирайте в Западните Балкани (ВИДЕО)

Деница Китанова
Република Северна Македония Християн Мицкоски Венко Филипче
