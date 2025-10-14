Войната в Украйна:

Мелони горда от мира в Газа: Нашите карабинери обучават палестинските полицаи от години

14 октомври 2025, 11:30 часа
"Това е исторически ден и аз съм горда, че Италия е тук." Това заяви италианският премиер Джорджа Мелони на международната среща на върха, посветена на Газа, провела се вчера в египетския курорт Шарм ел Шейх. Тя отбеляза хуманитарната дейност, която Италия е свършила в полза на населението на Газа, както и усилията на страната й за постигане на прекратяване на огъня в анклава.

Италианският премиер заяви, че когато условията, поставени от италиански парламент за признаване на Държавата Палестина, бъдат изпълнени, Рим ще признае Палестина. Условията са: връщането на всички заложници, живи и мъртви, и недопускане на "Хамас" до властта в евентуална бъдеща палестинска държава.

Мелони изтъкна също така, че италианските карабинери обучават палестински полицаи от години и че Италия участва и в мисия на ЕС в Рафах.

Мелони изрази готовност Италия да участва и в бъдещи стабилизационни сили в Газа и заяви, че за това ще е нужно одобрение от страна на италианския парламент. По-рано и министрите на външните работи и на отбраната на Италия бяха изразили подобна готовност. Те също така бяха казали, че Италия може да помогне за възстановяването на Газа.

Елена Страхилова
