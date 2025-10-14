Войната в Украйна:

София или Варна? Вече е ясно кой град ще приеме Евроволей 2026

Българската федерация по волейбол официално обяви, че София ще бъде домакин на мачовете от Евроволей 2026, които ще се проведат в България. Решението беше официално взето днес на извънредно заседание на Управителния съвет на федерацията (БФВ). България ще е съдомакин на Евроволей 2026 заедно с Италия, Румъния и Финландия. Шампионатът ще се проведе от 10 до 27 септември догодина, като у нас ще се проведат двубоите от предварителна група В, както и четири 1/8-финала и два 1/4-финала.

Какви са причините за промяната?

От организацията съобщават: "След обсъждане на редица обективни фактори, сред които възможността за по-голяма посещаемост и осигуряване на достъп за повече зрители, беше взето решение град София да бъде домакин на мачовете." Още: Снимка с българските волейболисти: Наръчник

В изявлението се подчертава, че за федерацията приоритет остава не само подкрепата за националния отбор, но и отговорността да се отговори на засиления обществен интерес към събитието. Решението е в съответствие с насоките на Европейската волейболна конфедерация (CEV), които насърчават провеждането на мачове пред възможно най-широка публика.

Първоначално домакинството е било предвидено за Варна – град с емблематична зала и публика, пред която мъжкият ни национален отбор е постигал редица големи победи. "Общинският съвет демонстрира готовност и подкрепи проекта – нещо, което заслужава уважение и благодарност от страна на Българската федерация по волейбол", посочват от БФВ. От организацията добавят, че остават на разположение за съвместна работа с Община Варна и високо ценят партньорството, като са отворени за бъдещи домакинства на значими събития. Още: Как станахме втори в света: Рецептата на световните вицешампиони по волейбол

Федерацията отбелязва, че сребърните медали и вълнението, което националният отбор е донесъл сред хиляди фенове в страната, са създали нова необходимост – да се осигури достъп на възможно най-голям брой зрители до мачовете. "Зала "Арена София" – с капацитет над 12 000 души – предоставя тази възможност и ще позволи на още повече семейства и привърженици да изживеят емоцията на живо", се казва още в изявлението.

"Решението бе взето с уважение към всички партньори и с ясното убеждение, че оставаме отворени и признателни към всички, които са част от успехите на българския волейбол", завършват от федерацията.

Ивайло Анев
