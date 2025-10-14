Унищожение в Калининград и Севастопол: натовски генерал предупреди Русия. Кремъл смени рязко реториката за ракетите "Томахоук" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Напрежението между Русия и Запада продължава да расте с всеки изминал ден, а политическите послания от двете страни за евентуална бъдеща война в по-широк формат се трупат бързо. Ако Руската федерация реши да атакува страна от НАТО, нейните военни съоръжения в ексклава Калининград и Севастопол (на окупирания Крим) ще бъдат "унищожени в рамките на часове", заяви генерал Бен Ходжис, който е бивш командир на американската армия в Европа. В интервю за "Вот Так" той отбеляза, че сблъсък между Москва и Алианса няма да бъде подобен на войната в Украйна.

Още: Рюте: Ако Русия е достатъчно глупава, за да атакува НАТО, това ще бъде открита война

„Ако Русия беше нападнала Полша през 2025 г. по същия начин, по който нападна Украйна, тя щеше да бъде унищожена от въздушните сили на НАТО и сухопътните сили на Алианса. Може да се каже със сигурност: Калининград щеше да бъде унищожен в рамките на първите часове. В първите часове Калининград щеше да изчезне, всички руски съоръжения щяха да бъдат унищожени. Всички руски военни съоръжения в Севастопол също щяха да бъдат унищожени. Ето защо прякото сравнение в този случай е неуместно“, заяви Ходжис, намеквайки какво ще се случи при подобен бъдещ сценарий.

Той отбеляза също, че през 2014 г., когато реално започна войната в Украйна, Европа, САЩ и Канада като цяло подкрепиха Киев, но много страни все още бяха твърде зависими от Русия за доставките на петрол и газ. „Хората казваха: „Не драматизирайте, Русия е важна страна, тя има ядрени оръжия“. И през 2014 г. не успяхме да дадем ясно да се разбере, че руската агресия няма да остане ненаказана. Дори Минските споразумения се оказаха фарс. Никакви санкции не промениха поведението на Русия – тя не зачиташе тези мерки“, отбеляза Ходжис.

Още: Ядрена война в Европа е напълно възможна

Той също така подчерта, че ако страните от НАТО бяха по-добре подготвени и веднага след началото на пълномащабната инвазия бяха предупредили Русия, че ще предоставят на Украйна всичко необходимо за възстановяване на суверенитета ѝ, „ако това беше нашата ясна цел, ситуацията щеше да бъде съвсем различна и Украйна щеше да се намира в друга позиция. Вместо това, ние загубихме години в разговори от типа: „Ами ако Русия използва ядрени оръжия? Може би трябва да преговаряме? Трябва да преговаряме за оттеглянето на Русия от украинска територия“, подчерта генералът.

Европейски официални лица също продължават да отбелязват как Русия засилва своите тайни и явни атаки срещу Европа, подкрепяйки оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), че Москва е навлезела във „Фаза нула“ – етапа на създаване на информационни и психологически условия – от своята кампания за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще.

На този фон руският пропагандист Владимир Соловьов, който някога твърдеше, че Украйна е на прага на колапс, сега признава, че изчерпване от военна гледна точка там не се очертава. „Подценихме случващото се. Мислехме, че НАТО просто изпраща готови продукти. Но сега военнопромишленият комплекс е извън Украйна. Нашите удари не са решаващи. Чужденци активно се присъединяват към редиците на Украйна. Не трябва да има илюзии", заяви Z-пропагандистът.

Още: Соловьов тръби как Русия подценява Украйна, а Кремъл подготви мобилизация без официално да я обявява

Z-propagandist Solovyov who once claimed Ukraine was near collapse now admits there’s no exhaustion in sight.



“We underestimated what’s happening. We thought NATO just sent finished products. But now the Military-Industrial Complex is outside Ukraine. Our strikes aren’t… pic.twitter.com/CA089jcoky — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2025

А руското правителство одобри законопроект, който позволява използването на резервни сили за мисии извън страната по време на въоръжени конфликти. Украинското специализирано издание Defense Express анализира, че такова набиране във въоръжените сили е възможно без мобилизация и в мирно време, а не само във военно време, както е в момента. Анализатори прогнозират, че документът бързо ще бъде одобрен от руския парламент и ще влезе в сила в кратък срок. Отбелязва се, че в зависимост от нуждите, такова решение може да бъде официално прието в рамките на няколко дни.

Изданието пояснява, че тези промени ще се отнасят конкретно за руските резервисти – лица, които са подписали договор с руското Министерство на отбраната да служат в резервите. Според официални данни броят на резервистите в Русия може да достигне до 2 милиона. Анализаторите отбелязват, че това число не трябва да се бърка с общия мобилизационен резерв, който се изчислява въз основа на общото население на съответната възраст и със съответното здравословно състояние. Те добавят, че все още не е известно колко резервисти може да има Русия на разположение за активна служба. В същото време експертите считат, че тази информация трябва да се разглежда на фона на методичните дискусии за плановете на Кремъл да проведе мобилизация в една или друга форма. Възможно е решението за разширяване на използването на резервисти да е именно това.

Още: Кая Калас: Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт

"Томахоук" подклажда напрежението

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон по-късно тази седмица - в петък. И републиканецът потвърди срещата. Тя ще последва два телефонни разговора между лидерите относно противовъздушната отбрана и способностите на Украйна за нанасяне на далечни удари вследствие на ескалиращите руски атаки.

Тръмп вече заплаши Русия, че ако тя не се ангажира с мирни преговори, той ще изпрати ракети "Томахоук" (те са с максимален обсег от 2500 км) на Киев. Зеленски каза, че Украйна има „добри възможности“ да финансира евентуални доставки на ракетите, ако САЩ ги одобрят: чрез заем за репарации, използвайки замразени руски активи; инициативата PURL на НАТО, при която съюзниците от Европа купуват оръжия от Щатите и ги прехвърлят към Киев; или по-широка „мегасделка“. Той добави, че вече е споделил своята визия с Тръмп, но някои подробности „не са за телефонен разговор“.

Zelensky says Ukraine has "good options" to finance potential Tomahawk deliveries if the US approves them, via a reparations loan using frozen Russian assets, NATO’s PURL initiative, or a broader "mega deal." He added that he’s already shared his vision with Trump, but some… pic.twitter.com/RcfNBuqavb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2025

Още: Поредна среща между Тръмп и Зеленски: Ще получи ли Украйна ракети "Томахоук"?

"Трябва да обсъдим поредица от стъпки, които искам да предложа на президента (Тръмп)", каза Зеленски. По думите му, американският лидер е настоял, че прехвърлянето на ракети „Томахоук“ не може да се обсъжда по телефона. Зеленски също така предупреди, че Украйна може скоро да се наложи да внася електроенергия след още един или два удара по инфраструктурата ѝ от страна на Руската федерация.

Zelensky confirms he will meet Trump in Washington this week: “We need to discuss a sequence of steps I want to propose to the president.”



He noted Trump insisted Tomahawk transfers can’t be discussed over the phone. Zelensky also warned Ukraine may soon need to import… https://t.co/izf5rkKes1 pic.twitter.com/hJt5wBXMcg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2025

В украинската делегация за Вашингтон са още премиерът Юлия Свириденко и ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров. Дневният ред включва укрепване на противовъздушната отбрана и ударните способности, повишаване на енергийната устойчивост преди зимата и натиск за нови санкции срещу Москва.

В същото време руската пропаганда използва новината, публикувана във Financial Times, че САЩ от няколко месеца помагат на Украйна с разузнавателна информация да планира атаки срещу ключови енергийни обекти в Русия, включително нефтопреработвателни заводи, разположени далеч зад фронтовата линия: САЩ с нова тактика: Разузнаването помага за удари по Русия с цел Путин да седне да преговаря.

Заместник-председателят на Руския съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев заяви, че Москва не е в състояние да разграничи ракетите „Томахоук“, въоръжени с конвенционални бойни глави, от тези, въоръжени с ядрени глави, докато оръжията са в полет. Той заяви, че САЩ ще контролират изстрелването им и намекна, че Русия ще трябва да реагира на такъв сценарий. Бившият президент и премиер заплашително заяви, че доставките на ракети „Томахоук“ от САЩ за Украйна „няма да бъдат добри за никого“. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на искане за разяснение относно изявлението на Медведев, като заяви, че американски специалисти ще трябва да участват в украинските ракетни удари с „Томахоук“ и че всеки експерт е наясно с последствията от такова решение.

Според ISW Кремъл променя своята позиция след материала на Financial Times от 12 октомври. Длъжностните лица в Москва като цяло не отговориха на статията, вероятно защото тя подкопаваше наратива, който Русия многократно разпространяваше, а именно, че участието на САЩ в евентуални украински удари с ракети „Томахоук“ би довело до ескалация на конфликта и руска реакция.

Още: Тръмп нахвали Уиткоф, защото говорил с Путин 5 часа. Шефът на германското разузнаване очаква война с Русия всеки момент (ВИДЕО)

Що се отнася до Тръмп, той заяви, че според него турският президент Реджеп Тайип Ердоган може да помогне за прекратяването на войната в Украйна. В изявление пред репортери на борда на Air Force One президентът на САЩ подчерта, че Ердоган има предимство благодарение на добрите си отношения с Владимир Путин. „Да, Ердоган може. Русия го уважава. По отношение на Украйна не мога да ви кажа, но Путин го уважава“, заяви Тръмп. Той нарече Ердоган свой приятел, отбелязвайки, че „се разбира само със силните, а не със слабите“. "Знаете - когато НАТО има проблеми с Ердоган, което се случва често, те ми се обаждат и ме молят да говоря с него. И аз никога не съм се провалял – всичко се решава буквално мигновено“, похвали се още Тръмп.

ЕС същевременно се приближава към политическо споразумение за използване на около 200 милиарда евро от замразените активи на Руската централна банка за подпомагане на Украйна. Планът се разработва, защото другите възможности за финансиране намаляват. Лидерите ще го обсъдят на срещата на върха в Брюксел следващата седмица, пише Bloomberg. Припомняме, че по-голямата част от около 300 млрд. долара руски активи, замразени в западните държави след началото на войнат ана Путин в Украйна, се държат в белгийската клирингова къща Euroclear. Киев вече черпи дивиденти от тях - получава заеми, обезпечени с печалбите от активите, което финансира главно военнопромишления комплекс.

Също така още 7 държави са готови да се включат към инициативата PURL за закупуване на оръжия от европейските съюзници от НАТО, които от САЩ да бъдат прехвърлени към Украйна, обяви украинският външен министър Андрий Сибиха. Засега около 2 млрд. долара са събрани от Нидерландия, Норвегия, Швеция, Дания, Германия и Люксембург. По принцип всеки пакет е на стойност от по 500 млн. долара, като този на скандинавските страни е съвместен.

Още: За първи път "малки зелени човечета" на границата на членка на НАТО: Какво значи това

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

След рязък спад в интензивността на военните действия, Генералният щаб на украинската армия отново отчита повишение. На 13 октомври са станали 190 бойни сблъсъка – това е с 41 повече спрямо 12 октомври. Припомняме, че през изминалата седмица всеки ден, с изключение на два, имаше по над 200 сражения. Сега руснаците са хвърлили 108 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 107 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 11 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4315 изстреляни снаряда, като това е с около 1120 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 5214 FPV дрона, което е с 42 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещо е при Покровск – 65 руски пехотни атаки са отблъснати там, сочат украинските официални данни. Още 28 са спрени в съседното от юг Олександриевско направление. В направлението към Константиновка (бившето Торецко направление) са станали 21 сблъсъка за денонощието, в северната част на Харковска област - при Вовчанск - е имало 15 руски пехотни атаки, а 14 щурма силите на Путин са извършили в Лиманското направление.

Още: Европа е на ръба, Путин върви по пътя на войната: Предупреждения от Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Зеленски ясно подчерта пред Парламентарната асамблея на НАТО, че Русия отново не е успяла да изпълни заповедта на Путин да превземе Донбас. "Те отлагат тази безсмислена цел отново и отново. През лятото казаха на САЩ и другите, че това ще стане до октомври или ноември. Вместо това нашите сили напредват", заяви украинският президент.

Zelensky at the NATO Parliamentary Assembly: “Russia has once again failed to carry out Putin’s order to capture Donbas. They’ve delayed this senseless goal time and again. In summer, they told the US and others it would be done by October or November. Instead, our forces are… pic.twitter.com/SUkbc845G4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2025

Думите му са в съответствие с геолокализирани кадри от тактическата зона Константиновка-Дружковка, които сочат, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) наскоро са напреднали в северните покрайнини на Щербиновка, южно от Константиновка - т.е. там има отблъскване на руските сили западно от Торецк.

Recon Company, 54th MRR in Shcherbynvika@GeoConfirmed @UAControlMap

observes UA position hit by FPV drone

1|📌48.413900, 37.786581

hits a UA position with a drone drop after observing

a UA soldier picking up a drone

2|📌48.413821, 37.786382



some UA remnants seem to be present pic.twitter.com/p4cW75w5dx — Audax (@AudaxonX) October 13, 2025

"На кръстовището между посоките Часов Яр и Константиновка врагът се опитва да проникне през всички пролуки от страна на Олександро-Шулгино, за да прекъсне пътя Плещеевка – Ивано-Поля", предупреждава украинският лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа Telegram канала "Офицер". "Досега те успяват само да умрат, но ситуацията е напрегната и в двете посоки, и тук, без значение какво, всички пътища водят към Константиновка".

Лейтенантът допълва, че вчера били предприети и опити от руска страна за настъпателни действия в посока Добропиля, по-специално към Мирноград. Според руското военно министерство имало вече руско нахлуване в Мирноград. "През последните няколко дни врагът обръщаше голямо внимание на десния фланг на плацдарма при Добропиля, атакувайки с малки механизирани групи. Преди това беше отбелязана значителна активност на левия фланг, в района на Володимировка и Шахово, с участието на 40 бронирани машини, но след това бяха допуснати грешки както от наша страна, така и от страна на врага. За щастие, врагът не успя. Тази тенденция отново потвърждава интереса на врага към посоката Добропиля и желанието му да развие успеха си след не напълно потиснатия пробив. Въпреки това сега е много вероятно да прехвърлят ресурси в други посоки, или да увеличат активната оперативна зона от Покровск до Константиновка", прогнозира украинският военен.

Ситуацията в Купянск остава трудна за украинците поради "пълната липса на организирана отбрана на града", предупреждава още "Офицер". И добавя следното: "Тук-там имаме успехи около града, но все пак ситуацията може да бъде описана само с една дума - хаос. В този хаос аз се тревожа не толкова за града, който всъщност е разрушен от боевете, колкото за групировката на нашите войски южно от града, на левия бряг на река Оскол, защото ситуацията там може да стане много сложна, ако потънем още по-дълбоко в Купянск и околностите му".

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" потвърждава - руските сили се движат от север на юг и искат да обградят украинците в този сектор, като прекъснат линиите им за снабдяване.

"Ожесточени сражения продължават във и около Вовчанск в района на Харков. Северната група войски напредва по левия бряг на река Вовча и в Синелниковската гора. Трима войници от 57-ма отделна моторизирана стрелкова бригада на украинските въоръжени сили бяха пленени по време на тежките сражения", твърди още "Два майора".

В западната част на Запорожка област е потвърдено, че украинците са освободили село Щербаки, западно от Орехов. Твърди се, че част от Степово също е вече под контрола на ВСУ.

При Покровск и Добропиля обаче руснаците настъпват. Те напредват югозападно от Михайловка по източния фланг на Покровск и са превзели Дорожно, югоизточно от Добропиля. Дорожно е превзето, но това е единственият успех на руснаците за 3 седмици опити да разширят фронта по линията Ново Шахово – Шахово, т.е. към Добропиля, отчита украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец.

Още: Докато руската агресия се насочва към Запада, Полша обявява, че е в готовност

Геолокализирани кадри, публикувани на 12 и 13 октомври, показват, че руските сили наскоро са напреднали още северозападно от Котляровка (източно от Новопавловка) и северно от Новоукраинка (южно от Новопавловка) - в посока Новопавловка, която е в Днепропетровска област.

През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана на Русия са прехванали и унищожили 40 украински безпилотни летателни апарата, твърди руското военно министерство - 17 над област Белгород, 12 над област Воронеж, по 3 над област Нижни Новгород и над Черно море, по 2 над Тамбовска област и окупирания полуостров Крим, както и 1 над Курска област.

Регионите на Белгород и Курск останаха без ток за пореден път след атака с дронове. "Те просто получиха отговора си", коментира Андрий Коваленко - ръководител на Центъра за борба с дезинформацията на Украйна.

Още: Германският външен министър с две условия за войните в Газа и Украйна

Междувременно руснаците атакуваха мощно Харков през нощта, като най-малко четирима души са ранени. Имаше взривове и пожари в два квартала, включително в болница. Отделно от това руските сили удариха и трансформатори, което спря тока в части от града.

Terrifying scenes in Kharkiv tonight as Russian air-dropped bombs hit the city. Explosions caused large fires in two districts, including at a hospital. Russians also targeted power transformers, leading to partial blackouts across the city. pic.twitter.com/XWT9C5fqCk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 13, 2025

Още: Русия атакува Харков, има пострадали (СНИМКИ)

Пет населени места в региона на Кировоград останаха без електроенергия в резултат на руски атаки, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. „Критични инфраструктурни съоръжения в общините Долинска и Новопражка бяха повредени. На няколко места избухнаха пожари. Няма предварителни данни за жертви. Сгради бяха повредени. В пет населени места бе прекъснато електрозахранването. Всички пожари вече са потушени“, се казва в изявлението.

През нощта е избухнал пожар в нежилищна сграда в резултат на руски въздушен удар над Суми. Той вече е потушен, посочи Държавната служба за извънредни ситуации.

Обект от инфраструктурата в Черниговска област също пламна, но пожарът вече е изгасен и няма пострадали.

Русия е атакувала общо с 96 дрона от типа "Шахед", "Гербер" и др., като от тях са свалени или обезвредени с електронно заглушаване 69, съобщиха украинските ВВС - това е първоначална информация към 8:30 ч. Останалите 27 дрона са поразили 7 локации, като на едно място има и паднали отломки от свален безпилотен апарат.

„Тази нощ въздушният терор на Русия срещу нашите градове, нашата инфраструктура отново продължи. Основната цел е нашата енергетика. Имаше 96 ударни дрона, повечето от които успяхме да свалим, но, за съжаление, не всички", написа Володимир Зеленски. "Вчера вечерта бяха нанесени удари с авиационни бомби по Харков, по градската болница. Пострадаха 57 души. Абсолютно терористичен, циничен удар по мястото, където спасяват животи. Бяха нанесени удари и по енергийната инфраструктура в региона. В Кировоградска област беше повредена гражданската инфраструктура, в частност железопътната в две селища в региона. В Сумска област бяха нанесени удари по енергетиката, по предприятие. Бяха нанесени удари и по Донецка област. Навсякъде, където е необходимо, в момента работят необходимите служби, продължават възстановителните работи. Благодаря на всички, които са ангажирани", допълни президентът на Украйна.