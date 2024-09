Погребаха убитите от руснаците майка и трите й дъщери. Баща им ги изпрати в последния им път (ВИДЕА и СНИМКИ)

Цял Лвов излезе по улиците днес, за да се прости с убитите Евгения Базилевич, 43-годишна, и трите й дъщери - Ярина на 21 г., Дария на 18 г. и Емилия на 7 г. Те бяха убити от руска ракета на 4 септември.

Единственият оцелял от многодетното семейство е бащата Ярослав Базилевич, който, съсипан от скръб, едва се държеше на краката си докато ковчезите преминаваха покрай него. Както писаха украински медии той е оцелял съвършено случайно, защото се върнал да вземе вода докато семейството му останало на стълбищната площадка, когато руската ракета поразила блока им - в този момент стълбите рухнали.

The funeral of the Bazilevich family killed in the Russian terrorist attack has been held in Lviv



Yaroslav Bazilevich lost his wife Yevgeniya and three daughters - Yarina, Darina and Emilia - in the Russian attack. pic.twitter.com/DJZaox57hQ