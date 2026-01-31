Любопитно:

Студ сковава Москва: Температури под минус 20 градуса

Изминалата нощ е била най-студената в Москва от началото на зимата, като термометрите са измерили минус 20,4 градуса по Целзий, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Синоптикът Михаил Леус написа в "Телеграм", че снежната покривка в руската столица е намаляла вчера с един сантиметър, но въпреки това днес е на рекордно високо равнище за последния ден от първия месец от годината - 60 сантиметра.

Досегашният рекорд за 31 януари - 59 сантиметра, датираше от 1994 г. 

Спасиана Кирилова
