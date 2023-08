Пожар във ваканционен дом във Франция - издирват се над 10 души

Близо 80 пожарникари са изпратени на място в Ла Форж (Североизточна Франция), след като службите за спешна помощ са били предупредени в 06:30 ч. местно време в сряда. Огънят е бил овладян бързо въпреки силата му.

За 11-те изчезнали души се смята, че потенциално са загинали, заяви ръководителят на департамента Ба-Рен в Източна Франция пред AFP, цитиран от BBC. Кристоф Маро добави, че хората, които са били в сградата, когато е избухнал пожарът, не са открити.

Не се съобщава нищо за причината, довела до разпалване на пожара.

Пожарът явно е започнал в имот, използван от благотворителна организация, помагаща на млади хора с увреждания. Най-малко един човек е бил откаран в болница, след като 17 души са били евакуирани.

Министърът на вътрешните работи Жералд Дарманин потвърди, че в момента се провежда спасителна операция, и заяви, че вероятно има няколко жертви на пожара в града, който се намира близо до Винценхайм, край германската граница.

В изявление на местното правителство на региона се казва, че 11-те изчезнали души са част от група от Нанси, също намиращ се в Източна Франция.

Френският министър-председател Елизабет Борн и министърът по въпросите на семействата Орор Берже се отправят към Винценхайм, за да подкрепят жертвите и техните семейства. Президентът Еманюел Макрон написа в Twitter: "Мислите ми са с жертвите, ранените и техните семейства".

Още: Европа бедства: Огромни пожари в Португалия и Испания, порои в Словения и Швеция

BREAKING: President Macron has tweeted following the fire that broke out in a holiday home for disabled people in Nancy, France



"My thoughts are with the victims, the injured and their families".https://t.co/qgindNScGb



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/vzOZmDxZkL