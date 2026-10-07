Кръв за рожденика: Огромен брой убити цивилни поднесоха днес руските войници на Путин

Владимир Путин празнува днес 74-ия си рожден ден, окъпан в кръв. Денят се оказа един от най-кървавите във войната - от сутрешните часове до момента броят на убитите след днешните руски атаки цивилни украинци достигна 18, от които 4 деца.
Най-смъртоносният удар бе в Прилуки, където руснаците сринаха 5-етажен жилищен блок - там загинаха 16 души, включително четири деца, а ранените са 55, от които 7 деца. Продължава издирването, тъй като под развалините може да има още хора.
Другият удар бе срещу Кременчук - там са убити 2-ма души, а 33 са ранени, от които едно 14-годишно дете.
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At around 6:00 a.m., Russia launched a missile strike on Pryluky, Chernihiv Oblast. One missile hit a five-story residential building. At this time, the bodies of three children have been recovered from under the rubble, and the death toll has risen to nine people. Another 38 people were injured, including seven minors. Rescue workers are operating on-site.— WarTranslated (@wartranslated) October 7, 2026