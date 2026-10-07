Войната в Иран:

Кръв за рожденика: Огромен брой убити цивилни поднесоха днес руските войници на Путин

07 октомври 2026, 17:36 часа 622 прочитания 3 коментара
Снимка: Pixabay
Кръв за рожденика: Огромен брой убити цивилни поднесоха днес руските войници на Путин

Владимир Путин празнува днес 74-ия си рожден ден, окъпан в кръв. Денят се оказа един от най-кървавите във войната - от сутрешните часове до момента броят на убитите след днешните руски атаки цивилни украинци достигна 18, от които 4 деца.

Най-смъртоносният удар бе в Прилуки, където руснаците сринаха 5-етажен жилищен блок - там загинаха 16 души, включително четири деца, а ранените са 55, от които 7 деца. Продължава издирването, тъй като под развалините може да има още хора.

Другият удар бе срещу Кременчук - там са убити 2-ма души, а 33 са ранени, от които едно 14-годишно дете.

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Владимир Путин Кременчук война Украйна руски ракетен удар атака с дронове Прилуки
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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