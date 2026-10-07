ДБ са чули аргументи на Лавров на КСНС, ПП: Няма логика Украйна да си атакува корабите

"Няма логика Украйна да стреля по собствените си кораби, с които тя превозва зърно от пристанищата в Румъния и Одеса. Няма никаква логика в това. Това около, което се обединихме, че трябва да се завърши това разследване и тази информация да бъде извадена", каза акад. Николай Денков от "Продължаваме промяната" след Консултативния съвет за национална сигурност след атаките по търговски кораби в икономическата зона на България. Според него това, което е важно е кой е реализирал атаката в Черно море. "Атаката може да стане и с украински дронове, ако бъдат прихванати и се управляват от руските служби. Това е ставало. Аз искам да видя края от разследването", заяви още акд. Денков.

Той се съмнява, че някои решения са приети с три четвърти мнозинство и иска да види гласуването.

Аргументи на КСНС в синхрон с Лавров

ДБ в лицето на Ивайло Мирчев не са доволни, че тяхното предложение за нота до Русия не е било подкрепено, като са го подкрнепили само ДБ, ПП и ДПС. Той не си спомня, че на масата на КСНС е имало съмнение, че Русия стои зад тези атаки.

"Следващото предложение на ДБ, което също не беше подкрепено, е КСНС да призове незабавно и да препотвърди позициите на 51 страни в ООН за незабавно спиране на огъня от двете страни и започване на мирни преговори, което също не се прие с аргумента за ултиматумите, което е аргумент на самия Лавров", заяви още Мирчев пред медиите.

Няма яснота за дроновете

Свиканият след атаки в Черно море Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) при президента не даде ясен отговор чии са дроновете, потопили един кораб и ударили друг в изключителната икономическа зона на България, нито след него ще бъде поискано активиране на чл. 4 от Договора за НАТО, които предвиждат механизъм за политически консултации в рамките на Алианса. Стана ясно, че решенията са приети с трети четвърти мнозинство и не са били приети от три парламентарно представени партии.

"КСНС категорично осъжда ударите на търговските кораби като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите", заяви Йотова. След това изпълнителната власт трябва да уведоми обществото. ОЩЕ: КСНС не даде отговор чии са дроновете в Черно море: Без чл. 4 на НАТО и без нота до Русия (ВИДЕО)