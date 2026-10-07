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6 години затвор: Латвийка изпрати пари на руската армия

07 октомври 2026, 15:56 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
6 години затвор: Латвийка изпрати пари на руската армия

На 7 октомври съдът в Рига осъди латвийската гражданка Полина Камлева по обвинение в събиране на помощи за руската армия (член 77.2 от Латвийския наказателен кодекс). Тя беше призната за виновна в непряко прехвърляне на средства за закупуване на оборудване за борба с дронове. Прокуратурата поиска 8-годишна присъда за Камлева, но съдът в крайна сметка се спря на шест. Член 77.2 от Латвийския наказателен кодекс предвижда присъда до 10 години.

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Арестът

Полина Камлева е жителка на град Резекне и доскоро е работила като шивачка. През 2017 г. тя се кандидатира за местния съвет като член на партията „Руски съюз на Латвия“ и според публично достъпна информация все още е член на партията. Камлева беше арестувана през декември 2025 г. Прокуратурата твърди, че през 2024 г. тя е кореспондирала с руския си познат Андрей Волков и се е съгласила да помогне за набирането на средства за заглушители на дронове. По-късно тя помолила приятел от Беларус да преведе 157 беларуски рубли (приблизително 4000 руски рубли) на Волков.

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Самата Камлева твърди, че няма намерение да финансира руските въоръжени сили и по време на кореспонденцията е била в трудно положение поради загубата на работата си.

„В деня на ареста ми бях в шок и не разбирах какво се случва. Служителите на СГБ (Латвийската служба за държавна сигурност) оказаха психологически натиск и от страх и паника кимнах с глава на всичко“, заяви Камлева. Това не е първата осъдителна присъда на жители на Латвия по обвинения във финансиране на руските въоръжени сили: през октомври 2025 г. бившият депутат от Рижския градски съвет Игор Кузмук беше осъден на две години затвор за призив за дарения за руските военни.

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Затвор Литва съд война Украйна
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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