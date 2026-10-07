ЕС: Европейската агенция за морска сигурност подкрепя България и Румъния след атаките в Черно море

Европейската агенция по морска сигурност оказва подкрепа на България и Румъния след ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. Това съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция. По искане на двете държави агенцията предоставя спътникови данни, които да помогнат за по-добрата оценка на обстановката след извършените атаки. “Следим внимателно“ ситуацията, посочи говорителят, цитиран от БГНЕС. Той определи нападенията като „напълно неприемливи“ и заяви, че руското военно нападение срещу Украйна създава сериозни заплахи в Черно море, включително за свободата на корабоплаването. Още: При военен акт България може да не получи обезщетение за щети: Адвокат по морско право за атаката в Черно море

Русия трябва да спре

“Русия трябва да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, и да спазва международното морско право“, призова говорителят. По думите му България и Румъния имат ключова роля за охраната на източния фланг.

Снимка БГНЕС

Двете държави са получили общо 20 млрд. евро за проекти в областта на отбраната. Част от средствата вече са предварително изплатени, уточни говорителят, като посочи 500 млн. евро за България и 2,5 млрд. евро за Румъния. Двете страни ще участват и в общо пет съвместни европейски обществени поръчки в областта на отбраната, допълни той. Още: Започна КСНС за атаките в Черно море: Какви са нагласите? (ВИДЕО)

Вчера, 6 октомври, два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият кораб – плаващият под флага на Того „Алфа Ватан“, потъна, а екипажът му остава в неизвестност; вторият – „Ейбъл“, бе поразен и се запали, като всичките 18 души на борда бяха спасени. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за атаката. Още: Управляващите блокираха изслушване на Радев за атакуваните кораби в Черно море