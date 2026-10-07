Нападение с нож в гимназия в Полша, има пострадали

Нападение с нож в Полша, има пострадали. 19-годишен мъж е задържан, след като е ранил с хладно оръжие седем души в професионална гимназия в Полша, съобщи полицията, цитирана от АФП и БГНЕС. Още: Жертва и двама ранени, сред които дете, при нападение в училище в Словакия

Инцидентът е станал “в близост до и на територията“ на учебното заведение в Остроленка, на 120 километра северно от Варшава. Полицията е разпространила снимка на заподозрения със замъглено лице след задържането му. Още: Мъж наръга сериозно човек, направил му забележка да не пребива кучето си