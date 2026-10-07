КСНС не даде отговор чии са дроновете в Черно море: Без чл. 4 на НАТО и без нота до Русия (ВИДЕО)

Свиканият след атаки в Черно море Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) при президента не даде ясен отговор чии са дроновете, потопили един кораб и ударили друг в изключителната икономическа зона на България, нито след него ще бъде поискано активиране на чл. 4 от Договора за НАТО, който предвижда механизъм за политически консултации в рамките на Алианса. Стана ясно, че решенията са приети с три четвърти мнозинство и не са били приети от три парламентарно представени партии.

"КСНС категорично осъжда ударите на търговските кораби като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите", заяви Йотова. След това изпълнителната власт трябва да уведоми обществото.

КСНС се обедини България активно да участва в процесите за постигане на мир, а паралелно да се продължат мерките на властта, сред които усилване на мерки за морска осведоменост, ускоряване на процесите за модернизация на Въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи в тясно сътрудничество с НАТО и ЕС, както и изпълнителната власт да предложи законодателни мерки за гарантиране на сигурността.

По отношение на НАТО КСНС се е обединил около това да задейства капацитета си на пълноправен член на ЕС и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, както и сигурността на региона. ОЩЕ: Готви се нота до Русия? Костадинов брани Митрофанова и плаши, че ще има още атаки

Рисковете и заплахите пред страната

"Войната на Русия срещу Украйна доведе до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. КСНС обсъди актуалните рискове и заплахи в контекста на войната в Украйна и с оглед на възникналите последните дни инциденти. В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украйна", заяви президентът Илияна Йотова след КСНС. Според нея тази атака е довела до ограничаване на корабоплаването, рязък спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване.

Съгласие е постигнато, че използването на безпилотни системи съществено е увеличило заплахите за критичната инфраструктура на България, намиращи се не само в близост до Черно море, но и в цялата територия на страната. ОЩЕ: Докато КСНС заседава: Сапьор “обезвреди“ забравен куфар с дрехи пред президентството (СНИМКИ)

Снимка: Прессекретариат на държавния глава