"Бившият селекционер на България беше повече аниматор, отколкото истински футболен треньор"

Бившият национал на България Илиан Стоянов - Коловати, известен още с пиперливия си език, даде мнението си относно един от най-големите проблеми в българския футбол. Той излезе с публикация в социалните мрежи, в която адресира казуса с родните треньори. Той определи наставниците в детските школи като "аматьори", които по-скоро забавляват, а не изграждат футболисти. Според Стоянов това е една от основните причини спортът у нас да е на такова ниво.

Илиан Стоянов посочи какво спира развитието на българския футбол

Накрая Коловати адресира и случващото се с националния отбор. Както е известно, наскоро "лъвовете" останаха без селекционер, тъй като Александър Димитров подаде оставка. До това решение от негова страна се стигна, след като тимът записа загуба от Люксембург и нулево равенство с Естония в първите си два мача от Лигата на нациите. Стоянов заяви, че Димитров също попада в графата на аниматорите, а не на истинските футболни треньори.

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"Това не е нормално и спира развитието на българския футбол"

"Много треньори в България сигурно не са съгласни с ръководството на Българския футболен съюз, но когато говорят публично, често звучат предпазливо и не стигат до същината. А ако си треньор на място, трябва да казваш истината ясно. Иначе проблемите остават скрити - от управлението, през школите, до подготовката на децата. Нужно е треньорите да се обединят и да назоват нещата директно, без страх. В момента много от работещите с деца по-скоро са аниматори, отколкото истински треньори - те забавляват, но не изграждат футболисти. Последният треньор на националния отбор, който подаде оставка, за мен също беше повече аниматор, отколкото истински футболен треньор. Това не е нормално и спира развитието на българския футбол", написа Стоянов в профила си в социалните мрежи.

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