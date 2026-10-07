Църковен празник на 8 октомври: Защо НЕ бива да подстригвате косата си утре?

Утре, 8 октомври, е празникът на Света Пелагия в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 8 октомври - традиции, обичаи и забрани

Пелагия е родена в Сирийска Антиохия през 3 век. Преди покръстването си тя е била известна с красотата и с охолния си начин на живот. Наричана е била „Маргарита“ (перла) заради любовта си към бижутата и скъпите дрехи. Пелагия е водила развратен живот, работела е като танцьорка и блудница и е нямала морални ограничения.

Веднъж, по време на църковен събор в Антиохия, свети Нон, епископ на Илиопол, видял Пелагия сред тълпата. Поразен от поведението ѝ, той се помолил за нейното спасение. На следващия ден Пелагия дошла в църквата, където проповедта на свети Нон я изумила. Тя се разкаяла за греховете си и поискала да бъде кръстена.

След кръщението си Пелагия раздала имуществото си на бедните и, преоблечена като млад мъж, дала монашески обети. Тя променила името си на Пелагия и пътувала до Йерусалим, където се установила в пещера на Елеонската планина. Там тя водила строг аскетичен живот, посветен на молитва и покаяние. Истинският ѝ пол останал тайна дори за най-близките ѝ приятели и едва след смъртта ѝ било разкрито, че е жена.

Света Пелагия е пример за това как святостта може да се постигне чрез дълбоко покаяние и вяра.

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По знаците на деня предците ни са гадаели какво ще бъде времето и реколтата. Вярва се, че какъвто е 8 октомври, такъв ще бъде и 8 април догодина. Ако листата на брезата още не са опадали - сняг няма да вали скоро. Ако на този ден завали първият сняг върху суха земя, това означава, че следващата година ще бъде плодородна.

Какво не бива да правите утре? Това не е най-подходящото време за подстригване - всяко скъсяване на косата може да отслаби нейната сила и енергия. Избягвайте да давате пари или ценности назаем на някого - шансовете да си ги върнете са малки. Болните трябва да избягват ненужни излизания от дома си освен ако не се налага да отидат до болницата. Вярва се, че в противен случай възстановяването на болния човек може да се забави.

Какво можете да правите утре? По това време нашите предци активно са се подготвяли за зимата: мъжете са подготвяли дърва за огрев и са поправяли всичко, което може да се повреди през студените дни. Този ден се счита за особено благоприятен за всякакви строителни или ремонтни дейности. Това е добро време за укрепване на ограда, закърпване на пукнатини по стените.