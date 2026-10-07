Живот без Лео Меси: Ясно е кой може да наследи фланелката с №10 в Аржентина

Един от най-великите играчи в историята на футбола официално сложи край на международната си кариера. Лионел Меси изигра своя 208-и и последен мач за Аржентина. 39-годишният футболист се сбогува с националния отбор с фланелка с името и номера му, изписани в златно - точно толкова ценен е бил той на международната сцена през по-голямата част от последните 21 години. Достатъчно е да се каже, че никой не може да запълни празнината, оставена от Меси. В очите на мнозина той е най-великият играч, стъпвал някога на терена, и може би никога няма да има друг, който да се равнява на него по чист талант. Но фланелката с номер 10 трябва да бъде предадена на някого.

Тежестта на фланелката с №10 в Аржентина

Феновете на Аржентина вече са преживели това веднъж. След като Диего Марадона сложи край на кариерата си през 1994 година, "гаучосите" преминаха през период на тактически експерименти и изключително слаби резултати. Пабло Аймар, Ариел Ортега и Хуан Роман Рикелме за известно време носеха емблематичната фланелка с №10 на Марадона и макар да бяха добри играчи, тежестта на тази отговорност в крайна сметка се оказа прекалено голяма. На Меси му отне време да убеди голяма част от аржентинските фенове, че може да се издигне до нивото на наследството на Марадона, но в крайна сметка успя, превръщайки се от тих плеймейкър в страховит лидер. Меси направи №10 свой и стана толкова популярен колкото Марадона в родната си страна. Но със сигурност мълнията не може да удари три пъти на едно и също място, нали?

ОЩЕ: Лео Меси през сълзи: Това беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало в живота!

Най-сигурният вариант пред Скалони

Ще бъде изненада, ако Аржентина не премине през поредния разочароващ преходен период, а в настоящия състав на Лионел Скалони никой не се откроява веднага като достоен да носи фланелката на Меси. Най-лесният ход, който селекционерът може да предприеме, е да даде фланелката с №10 на Хулиан Алварес. Всъщност нападателят на Атлетико Мадрид редовно поемаше ролята на Меси в атаката по време на квалификациите за Мондиал 2026. Няма и по-добър кандидат, що се отнася до опит на най-високо ниво. Скалони няма по-сигурен избор. Въпреки всичко това, Алварес не притежава същите качества на играч, създаващ играта, като Меси, и се представи изненадващо сдържано на Световното първенство. Със скромния си общ резултат от 16 гола в 61 международни мача, Алварес ще трябва да докаже, че може да се представя стабилно в най-важните моменти и да работи върху физическата страна на играта си, за да се превърне в достоен заместник.

Най-близкият кандидат

В Аржентина вече се говори, че именно Нико Пас може да наследи Меси. Като интелигентен, технически блестящ №10, който може да разкрие играта за миг и освен това е левокрак, би било естествено именно той да бъде следващата голяма звезда. Очакванията обаче трябва да бъдат донякъде укротени. Паз има добро око за гола, но вероятно никога няма да бъде толкова продуктивен голмайстор. Той е по-скоро ключово зъбче в системата, отколкото главният герой. Това обаче може и да не е лошо, защото той притежава творческите качества, които ще помогнат на Аржентина да се превърне в по-балансиран отбор в атака, вместо такъв, който толкова често разчита на един-единствен играч да направи разликата.

Аржентина обаче разполага с още един обещаващ левокрак талант - 19-годишният Франко Мастантуоно. Точно като Меси, той обича да започва от дясната странична линия, преди да пробие към центъра, за да се включи в играта, и може да бъде смъртоносен, когато види вратата. Освен това дриблира с нисък център на тежестта и умее блестящо да манипулира топката в тесни пространства. На него му липсва скоростта, която Меси притежаваше в младите си години, но компенсира това с ловкостта си, остроумните комбинации и общата си увереност. Друг кандидат за фланелката с №10, макар и аутсайдер, е Тиаго Алмада, който спечели доверието на Скалони през последните години, но все още не се е отличил.

Шансовете Аржентина някога да намери достоен наследник на Меси са почти нулеви. Феноменът оможе да бъде сравнен с Нео от "Матрицата": аномалия, която нарушава всички закони на физиката и логиката и винаги изглежда, че е с 50 крачки пред противниците си. По тази причина няма смисъл да разглеждаме смяната на №10 като предаване на щафетата. Аржентина трябва да еволюира и няколко играчи ще трябва да поемат ролята, за да заместят влиянието на Меси. Ако Алварес води атаката с Пас точно зад него и Мастантуоно отдясно, всъщност няма значение кой от тях ще носи №10. Те биха могли да се допълват перфектно, а с Енцо Фернандес и Алексис Макалистър, които осигуряват подкрепа от полузащитата, Аржентина все пак ще създава проблеми на всеки отбор в атака.

ОЩЕ: Роналдиньо и Неймар в един глас: Меси ни накара да се наслаждаваме на футбола