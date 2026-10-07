Politico: ЕС се готви за "кошмарен" сценарий на руска хибридна атака с множество жертви

През изминалата седмица посланици от 27 страни от ЕС проведоха поверителна среща, за да обсъдят „кошмарния“ сценарий на хибридна атака от страна на Русия след откриването на дронове, превозващи експлозиви, на летище Лайпциг, съобщи изданието Politico, позовавайки се на дипломати и служители на ЕС. Според изданието европейските служители са обсъждали риска от по-сериозни атаки, които биха могли да доведат до множество жертви. След пълномащабното нахлуване в Украйна, Москва засили „кампанията си от кибератаки, саботажи и други тайни операции“ в целия ЕС.

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Екипи за реагиране

Дискусиите са обхванали разполагането на екипи за реагиране при извънредни ситуации, разпределението на средства за подпомагане на засегнатата страна и сътрудничеството между различни европейски институции. „Трябва да сме подготвени за нещо сериозно. За съжаление, Лайпциг ни показа, че не може да се изключи много сериозен инцидент, довел до многобройни жертви“, е заявил източник пред Politico.

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Втори служител на ЕС е добавил: „Като се има предвид мащабът и обхватът на действията на Русия, жертвите са неизбежни рано или късно. Просто имаме късмет, че все още няма такива.“

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